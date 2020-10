Navratri 2020 in october: 2020 में वह सब कुछ ऐसे हो रहा है, जो कभी किसी सदी में आज तक नहीं हुआ। नवरात्र पूरे एक महीने लेट आ रहे हैं। महामारी के कारण मंदिरों में दूरी बनाए रखनी होगी। रामलीला और रावण दहन का उत्साह फीका होगा। दीवाली के गिफ्ट और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान, मोबाइल पर ही अधिक रहेगा। पर्यावरण दूषित न हो, संक्रमण न हो, इसलिए मिठाई, मेवे, दीवाली की फुलझड़िया, पटाखे आदि व्हाट्सऐप या टी.वी. पर ही देखे जा सकेंगे।

Stories You May Like