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Numerology : कुबेर के खजाने की चाबी लेकर पैदा होते हैं इस मूलांक के लोग, क्या आप भी हैं इसमें शामिल ?

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 03:55 PM

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अंकशास्त्र की दुनिया में हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष 'मूलांक' के साथ होता है, जो उसके जीवन की दिशा और दशा तय करता है। कुछ लोग दुनिया में जन्म ही राजाओं की तरह जीने के लिए लेते हैं।

Numerology : अंकशास्त्र की दुनिया में हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष 'मूलांक' के साथ होता है, जो उसके जीवन की दिशा और दशा तय करता है। कुछ लोग दुनिया में जन्म ही राजाओं की तरह जीने के लिए लेते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की मानें तो एक विशेष मूलांक ऐसा है, जिसकी किस्मत सोने की कलम से लिखी मानी जाती है। इन लोगों पर धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होती है कि धन-दौलत और सुख-सुविधाएं खुद इनके द्वार तक खिंची चली आती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह भाग्यशाली मूलांक और क्या हैं इसकी खूबियां।

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कौन सा है वह राजयोग वाला मूलांक?
अंकज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। जिस तरह सौरमंडल में सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, ठीक उसी तरह मूलांक 1 वाले लोग अपने कार्यक्षेत्र और परिवार में Leadership करते हैं।

मूलांक 1 वालों की खास विशेषताएं
जन्मजात लीडरशिप: इन लोगों में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये किसी के अधीन रहकर काम करने के बजाय अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने में विश्वास रखते हैं।

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दृढ़ इच्छाशक्ति: एक बार जो ठान लिया, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इनकी यही जिद इन्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है।

मान-सम्मान और वैभव: समाज में इनकी एक अलग पहचान होती है। इन्हें जीवन में कभी भी मान-प्रतिष्ठा की कमी महसूस नहीं होती।

आर्थिक संपन्नता: हालांकि इन्हें संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद इनकी किस्मत का सितारा ऐसा चमकता है कि धन की आवक निरंतर बनी रहती है।

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क्यों खींचा चला आता है धन?
मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से बेहद स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होते हैं। सूर्य का प्रभाव होने के कारण इनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और तेज होता है। निवेश के मामलों में ये काफी समझदार होते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। यही कारण है कि व्यापार हो या उच्च पद की नौकरी, लक्ष्मी जी की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है।

इन क्षेत्रों में गाड़ते हैं सफलता के झंडे
राजनीति और प्रशासन (IAS/IPS)

स्वयं का व्यवसाय (Business)

अभिनय और कला

प्रबंधन (Management)

भाग्य को और चमकाने के उपाय
प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें।

रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है।

अपने पिता का सम्मान करें, इससे सूर्य और भी मजबूत होता है।

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