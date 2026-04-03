Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज इन 5 राशियों पर मेहरबान होंगे ग्रह, अचानक मिलेगा धन लाभ

Daily horoscope : आज इन 5 राशियों पर मेहरबान होंगे ग्रह, अचानक मिलेगा धन लाभ

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 08:08 AM

aaj ka rashifal

मेष : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में

मेष : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।

वृष: दुश्मनों की शरारतों-हरकतों पर नजन रखनी सही रहेगी, सफर का प्रोग्राम भी न बनाना चाहिए, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

मिथुन: यत्न करने पर प्लानिंग-प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर हो सकती है, कारोबारी दशा भी संतोषजनक।

कर्क: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय बेहतर, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

सिंह : बड़े लोगों के साथ मेलजोल फ्रूटफुल, आपकी कोशिशें एवं भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, तेज-प्रभाव बना रहेगा।

कन्या : टीचिंग, कोचिंग, फोटोग्राफी, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

Tarot Card Rashifal (3rd April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

आज का राशिफल 3 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

लव राशिफल 3 अप्रैल- तूने पहली नज़र में सनम, मेरे दिल को चुराया

Aaj Ka Good Luck (3rd April 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना होगा।

वृश्चिक: ध्यान रखें कि उलझनों के कारण आपकी समस्त प्लानिंग न उखड़-बिगड़ जाए, नुकसान का भी डर।

धनु : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग भी अच्छा रिजल्ट देगी।

मकर: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग आपके प्रति सॉफ्ट और स्पोर्टिव रवैया रखेंगे।

कुंभ: आम तौर पर स्ट्रांग सितारा जो हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मान-इज्जत की प्राप्ति।

मीन : सेहत के लिए सितारा ढीला, इसलिए खान-पान संभल-संभाल कर करना चाहिए, सफर भी टाल देना चाहिए।

Mesh Rashifal 3 April : क्या आज खुलेगा कुबेर का खजाना ? जानिए धन प्राप्ति के योग
 
Vrish Rashifal 3 April :  आज चमकने वाली है किस्मत, निवेश से मिलेगा उम्मीद से दोगुना रिटर्न
 
Mithun Rashifal 3 April : आर्थिक मोर्चे पर बड़ी जीत, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों है मनी मैग्नेट

Kark Rashifal 3 April : सावधान कर्क राशि ! 3 अप्रैल को धन वर्षा के बीच छिपे हैं बड़े जोखिम, न करें ये गलती

Singh Rashifal 3 April : आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चेतावनी, निवेश करने से पहले आज 10 बार सोचें सिंह राशि वाले

Kanya Rashifal 3 April : क्या आपकी एक लापरवाही खाली कर देगी बैंक बैलेंस ? 3 अप्रैल का विशेष अलर्ट

Tula Rashifal 3 April : ग्रहों की चाल में छिपा है बड़ा संकेत, क्या आज बदलेगी तुला राशि की आर्थिक तस्वीर

Vrishchik Rashifal 3 April : धन वर्षा या नई शुरुआत ? जानिए 3 अप्रैल को वृश्चिक राशि की किस्मत में क्या है खास

Dhanu Rashifal 3 April :  क्या कह रहे हैं आपके सितारे ? धनु राशि, 3 अप्रैल की बड़ी भविष्यवाणी

Makar Rashifal 3 April : मकर राशि वालों के लिए 3 अप्रैल का दिन रहेगा खास, पढ़ें लव-करियर राशिफल

Kumbh Rashifal 3 April : आज का दिन कुम्भ  राशि के लिए शुभ या अशुभ ? जानें एक क्लिक में

Meen Rashifal 3 April : 3 अप्रैल का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ? पढ़ें पूरा राशिफल

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!