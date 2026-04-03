Daily horoscope : आज इन 5 राशियों पर मेहरबान होंगे ग्रह, अचानक मिलेगा धन लाभ
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Apr, 2026 08:08 AM
मेष : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में
मेष : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।
वृष: दुश्मनों की शरारतों-हरकतों पर नजन रखनी सही रहेगी, सफर का प्रोग्राम भी न बनाना चाहिए, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
मिथुन: यत्न करने पर प्लानिंग-प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर हो सकती है, कारोबारी दशा भी संतोषजनक।
कर्क: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय बेहतर, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।
सिंह : बड़े लोगों के साथ मेलजोल फ्रूटफुल, आपकी कोशिशें एवं भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, तेज-प्रभाव बना रहेगा।
कन्या : टीचिंग, कोचिंग, फोटोग्राफी, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना होगा।
वृश्चिक: ध्यान रखें कि उलझनों के कारण आपकी समस्त प्लानिंग न उखड़-बिगड़ जाए, नुकसान का भी डर।
धनु : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग भी अच्छा रिजल्ट देगी।
मकर: राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग आपके प्रति सॉफ्ट और स्पोर्टिव रवैया रखेंगे।
कुंभ: आम तौर पर स्ट्रांग सितारा जो हर मोर्चे पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मान-इज्जत की प्राप्ति।
मीन : सेहत के लिए सितारा ढीला, इसलिए खान-पान संभल-संभाल कर करना चाहिए, सफर भी टाल देना चाहिए।
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