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Aaj Ka Good Luck (3rd April 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 07:41 AM

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Aaj Ka Good Luck (3rd April 2026) आज का गुडलक राशिफल (3 अप्रैल 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 3 अप्रैल 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की दृष्टि से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आया है। आज सही उपाय करने से न केवल किस्मत चमक सकती है, बल्कि जीवन में...

Aaj Ka Good Luck (3rd April 2026) आज का गुडलक राशिफल (3 अप्रैल 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 3 अप्रैल 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की दृष्टि से कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आया है। आज सही उपाय करने से न केवल किस्मत चमक सकती है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता के द्वार भी खुल सकते हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और प्रभावशाली उपाय—

आज का विशेष गुडलक उपाय
आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। इससे ग्रह दोष शांत होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

मेष राशि (Aries)
गुडलक: करियर में सफलता के संकेत
उपाय: सुबह हनुमान मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: आर्थिक लाभ के योग
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: नई शुरुआत के लिए शुभ दिन
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और तुलसी को जल दें।

कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: परिवार में सुख-शांति
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
गुडलक: सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें।

कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में उन्नति
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला राशि (Libra)
गुडलक: रिश्तों में मधुरता
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: अटके कार्य पूरे होंगे
उपाय: हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें।

धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: भाग्य का पूरा साथ
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: धन संचय में वृद्धि
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: नई योजनाओं में सफलता
उपाय: गरीबों को काले कपड़े दान करें।

मीन राशि (Pisces)
गुडलक: मानसिक शांति और लाभ
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी में दीपक जलाएं।

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