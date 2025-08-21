Pitru Paksha 2025 Kab Se Shuru: तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध एक ही दिन, पढ़ें पितृ पक्ष तिथियों की पूरी Detail

Pitru Paksha 2025: हिन्दू धर्म में पूर्वजों को समर्पित एक विशेष काल है पितृपक्ष। जिसे आम भाषा में श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। जो हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अमावस्या (महालय अमावस्या) तक चलता है। आमतौर पर यह 15–16 दिनों...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Pitru Paksha 2025: हिन्दू धर्म में पूर्वजों को समर्पित एक विशेष काल है पितृपक्ष। जिसे आम भाषा में श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। जो हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अमावस्या (महालय अमावस्या) तक चलता है। आमतौर पर यह 15–16 दिनों का समय होता है। माना जाता है कि इस अवधि में परलोक सिधार चुके पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान की उम्मीद करती हैं। जिन परिवारों में श्राद्ध किया जाता है, वहां पितृ प्रसन्न रहते हैं और उन परिवारों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसे ऋणमोचन का समय भी माना गया है क्योंकि हर व्यक्ति अपने पितरों का ऋणी होता है।



Pitru Paksha 2025 Kab Se Shuru: वर्ष 2025 में पितृ पक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है। जो 21 सितंबर तक चलेंगे। इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन पड़ रहा है। अत: जिनके पितरों का श्राद्ध इन तिथियों पर आता है, वह बुधवार 10 सितंबर को श्राद्ध करेंगे।



Dates of Pitru paksha 2025 पितृपक्ष 2025 की तिथियां और तारीख

पूर्णिमा तिथि श्राद्ध - रविवार 7 सितंबर

प्रतिपदा तिथि श्राद्ध - सोमवार 8 सितंबर

द्वितीया तिथि श्राद्ध - मंगलवार 9 सितंबर

तृतीया तिथि श्राद्ध \ चतुर्थी तिथि श्राद्ध - बुधवार 10 सितंबर

भरणी तिथि और पंचमी तिथि श्राद्ध - गुरुवार 11 सितंबर

षष्ठी तिथि श्राद्ध - शुक्रवार 12 सितंबर

सप्तमी तिथि श्राद्ध - शनिवार 13 सितंबर

अष्टमी तिथि श्राद्ध - रविवार 14 सितंबर

नवमी तिथि श्राद्ध - सोमवार 15 सितंबर

दशमी तिथि श्राद्ध - मंगलवार 16 सितंबर

एकादशी तिथि श्राद्ध - बुधवार 17 सितंबर

द्वादशी तिथि श्राद्ध - गुरुवार 18 सितंबर

त्रयोदशी तिथि\मघा श्राद्ध - शुक्रवार 19 सितंबर

चतुर्दशी तिथि श्राद्ध - शनिवार 20 सितंबर

सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध - रविवार 21 सितंबर