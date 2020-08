शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Vastu for eating food: दिशाओं का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। सही दिशा में चलने वाले जहाज, वाहन, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जबकि गलत दिशा में चलने वाले जहाज व वाहन समय का अपव्यय करने के साथ ही अपनी मंजिल भी खो बैठते हैं तथा अनावश्यक कष्ट एवं कठिनाइयां झेलते हैं। यह अलग बात है कि चतुर व्यक्ति परिस्थितियों को भांप कर दिशाओं का परिवर्तन करके अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेते हैं और जीवन भर आनंदित रहते हैं।

Stories You May Like