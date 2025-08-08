Raksha bandhan upay: रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले करें ये काम, भाई-बहन को मिलेगी जीवन की हर खुशी

Raksha bandhan remedies: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और भावनाओं से जुड़ा पर्व है। जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांध उसकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। राखी बांधते समय बहनें ध्यान रखें,...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Raksha bandhan remedies: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और भावनाओं से जुड़ा पर्व है। जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांध उसकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। राखी बांधते समय बहनें ध्यान रखें, राखी के साथ मौली भी जरुर बांधनी चाहिए। मौली को कुछ लोग कलावा के रूप में जानते हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म के किसी भी शुभ अवसर पर मौली को रक्षा सूत्र मानकर कलाई पर बंधवाते हैं। धर्म कार्य, यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ आदि के समय मौली बांधना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसके बिना पूजा, यज्ञ अधूरे माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी शास्त्र सम्मत बाते हैं, जिन्हें भाई की खुशहाली के लिए बहनों को अवश्य ध्यान पर रखना चाहिए-



राखी बांधने से पहले भाई की कलाई पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। यह शुभता लाता है और रिश्ते में शुद्ध भावनाएं बनी रहती हैं।



आपके लिए विशेष है कि इस दिन त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला) किसी गरीब को दान करें या भाई-बहन दोनों इसका थोड़ा सा सेवन करें। यह कर्म शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को जोड़ता है और पारिवारिक बंधन मजबूत करता है।

एक साथ शिव चालीसा पढ़ें या भगवान शिव को जल अर्पण करें। अगर भाई-बहन एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या घर में शिव चालीसा पढ़ें, तो उनके रिश्ते में आत्मिक एकता और संरक्षण शक्ति बनी रहती है।



राखी बांधते समय यह मंत्र 3 बार मन ही मन जपें। इससे न सिर्फ भाई की रक्षा होती है, बल्कि बहन की प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं और रिश्ता नज़रबट्टू से भी बचा रहता है। यहां तक कि शरीर शुद्धि के बावजूद बिना अभिमंत्रित किए सूत्र को धारण किए कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि ब्राह्मण भी किसी भी धार्मिक कार्यों को करने का अधिकारी नहीं माना जाता।



मंत्र- ॐ येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वां प्रति बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥



इस दिन यदि आप भाई के हाथों से एक पीला वस्त्र (रुमाल या कपड़ा) बंधवाएं, तो आपका मनोबल और आध्यात्मिक बल बढ़ेगा।



भाई को 5 इलायची देना (या खिलाना) आपके रिश्ते को और मीठा और मधुर बनाएगा।