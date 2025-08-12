Daily horoscope : आज हनुमान जी देंगे इन राशियों को मनचाहा वरदान

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Aug, 2025 07:29 AM

मेष : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला,

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



मेष : सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

वृष: टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मैडीसिन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: राजकीय कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसर मेहरबान तथा सॉफ्ट रहेंगे, कामकाजी मामलों की दशा श्रेष्ठ रहेगी।

कर्क : धार्मिक कामों में रुचि, आम तौर पर आप हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रहेंगे, इरादों में मजबूती।

सिंह: सितारा सेहत के लिए कमजोर इसलिए खान-पान में उन चीजों को कम यूज करें, जो तबीयत को सूट न करती हों।

कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता, तालमेल रहेगा।

Tarot Card Rashifal (12th august): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 12 अगस्त- गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम

आज का राशिफल 12 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

तुला: दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, मन भी अशांत-डिस्टर्ब सा रहेगा।

वृश्चिक : आम सितारा मजबूत, जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान।

धनु : प्रॉपर्टी के कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर घटिया लोगों से फासला रखें।

मकर : आम तौर पर आप हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त रहेंगे, तेज प्रभाव बना रहेगा।

कुम्भ : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कामकाजी टूरिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी, इरादों में मजबूती।

मीन: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों, प्रोग्रामों में कामयाबी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखना ठीक रहेगा।