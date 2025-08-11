Main Menu

  • लव राशिफल 12 अगस्त-  गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम

Edited By Sarita Thapa,Updated: 12 Aug, 2025 06:35 AM

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्यार में भावुकता बढ़ेगी। साथी आपके लिए कुछ खास सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल क्रश को अपने दिल की बात कहने का प्रयास करेंगे।

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्यार में भावुकता बढ़ेगी। साथी आपके लिए कुछ खास सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल क्रश को अपने दिल की बात कहने का प्रयास करेंगे। 

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) साथी की समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाएं रखेगी। दोनों एक-दूसरे की बाहों में गुम रहेंगे। सिंगल क्रश को लंच के लिए पूछ सकते हैं।  

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) जो लोग रिलेशन में हैं, वो अपने रिश्ते में नई ऊर्जा लेकर आएंगे। साथी से मेलजोल बढ़ाने का समय है। इस राशि के सिंगल लोग क्रश से खुलकर अपने जज़्बात व्यक्त करें। 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) जो लोग रिलेशन में हैं, वो अपने प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने साथी के साथ विचार साझा करें। आज सिंगल और क्रश के छोटे-छोटे इशारों से प्यार की नई शुरुआत कर सकते हैं। 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रिश्ते में गहराई आएगी और भावनाएं प्रबल होंगी। शादीशुदा लोग साथी के प्रति वफादार और ईमानदार रहें। सिंगल दोस्तों के साथ मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आपके प्यार में सामंजस्य आएगा। साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। दोनों खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करें। क्रश का बात-बात पर इंग्रोन करना सिंगल को अच्छा नहीं लगेगा। 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज रिश्तों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। प्यार में नए रंग देखने को मिलेंगे।  सिंगल क्रश से अपने जज़्बातों को प्रकट करने से न हिचकिचाएं। 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी रोमांटिक मूड में रहेंगे। अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल हैं तो किसी खास से मुलाकात संभव है।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। साथी से सरप्राइज मिल सकता है। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। सिंगल अपने अकेलेपन से परेशान रहेंगे। 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर बात हो सकती है। बातचीत से दूरियां कम होंगी। सिंगल सोशल मीडिया के जरिए अपने लव लाइफ की शुरुआत करेंगे। 

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) शादीशुदा लोगों के जीवन में आज रिश्तों में समझदारी की जरूरत है। छोटे-मोटे मतभेद पर ध्यान न दें। प्रेम में धैर्य रखें, सफलता मिलेगी।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज नए रिश्ते बन सकते हैं या पुराना रिश्ता मजबूत होगा। रोमांस के लिए अच्छा दिन है। दांपत्य जीवन में खुशियों का आदान-प्रदान होगा। सिंगल किसी शादीशुदा को अपना दिल दे बैठेंगे।

