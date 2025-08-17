Daily horoscope : आज इन राशियों के लिए दिन रहेगा बेहद Lucky

Edited By Prachi Sharma,Updated: 17 Aug, 2025 06:52 AM

मेष : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग-प्रोग्रामिंगन फ्रूटफुल रहेगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल राह से हटेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग-प्रोग्रामिंगन फ्रूटफुल रहेगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल राह से हटेगी।

वृष: व्यापारिक तथा कामकाजी कामों की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: समय उलझनों-झमेलों वाला, किसी के चक्र, झांसे में फंसने से भी बचना ठीक रहेगा, सफर भी हानि-परेशानी वाला होगा।

कर्क : टीचिंग, कोचिंग, टूरिज्म, कंसल्टेंसी, कैटरिंग, होटल्स, लिकर का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

सिंह: सुदृढ़ सितारा आप को हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे, बड़े लोग भी मेहरबान तथा सॉफ्ट रहेंगे।

आज का राशिफल 17 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (17th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 17 अगस्त- ये दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे ही करता है

कन्या : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

तुला: पेट के मामले में लापरवाह न रहना ठीक रहेगा, किसी के नीचे अपनी पेमैंट भी न फंसने दें, नुकसान का भय।

वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा संतोषजनक, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।

धनु : किसी स्ट्रांग शत्रु के साथ टकराव का खतरा बढ़ेगा, नुकसान का भी डर रहेगा, मगर कामकाजी दशा ठीक-ठाक।

मकर : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी तथा आपके किसी उलझे-अटके काम को संवारने में बड़ी इंस्ट्रुमेंटल होगी।

कुम्भ : प्रापर्टी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, मगर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें।

मीन: यदि किसी बड़े व्यक्ति से मदद लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात धीरज तथा ध्यान के साथ सुनेगा।