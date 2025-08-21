Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन में आएंगी खुशियां

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Aug, 2025 07:03 AM

मेष : यत्न करने पर आपको अपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

वृष: मित्रों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल, किसी समस्या को सुलझाने के लिए बड़े लोगों का सहयोग बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

मिथुन: ड्रिंक्स, कैमिकल्स, रंग-रोगन, पैट्रोलियम तथा सी-प्रोडक्टस का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

कर्क : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, तबीयत में जिंदादिली, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा।

सिंह: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, सफर भी टाल देना सही रहेगा।

कन्या : सितारा व्यापार-कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग लाभप्रद, आम तौर पर आप हर फ्रंट पर विजयी रहेंगे।

तुला: राजकीय कामों में कामयाबी मिलेगी, यत्न करने पर किसी सरकारी काम में कोई बाधा-मुश्किल हट सकती है।

वृश्चिक: धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान, भागदौड़ करने पर आप किसी मुश्किल को सुलझाने में सफल हो सकते हैं।

धनु : सितारा सेहत के लिए कमजोर, उन चीजों को खान-पान में यूज न करें जो तबीयत को सूट न करती हों।

मकर : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता बढ़ेगी।

कुम्भ : किसी मजबूत शत्रु का टकरावी मूड आपकी परेशानियां, मुश्किलें बढ़ा सकता है, वैसे प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

मीन: संतान के सुपोर्टिव रुख के कारण आपको अपनी किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।