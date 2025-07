Sawan Somvar vrat puja vidhi: सावन सोमवार व्रत में इस विधि से करें भगवान शिव की पूजा, पूरी होगी हर इच्छा

Sawan Somvar vrat pooja vidhi: सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव की पूजा विधि बहुत खास और प्रभावशाली मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति और विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और पारिवारिक सुख-शांति के...

Sawan Somvar vrat pooja vidhi: सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव की पूजा विधि बहुत खास और प्रभावशाली मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति और विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और पारिवारिक सुख-शांति के लिए किया जाता है। ये है सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि:



Worship method of Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि:

सवेरे जल्दी उठें और स्नान करें

ब्रह्ममुहूर्त में उठें (सुबह 4 से 6 बजे के बीच)।

शुद्ध वस्त्र पहनें और स्वच्छता का ध्यान रखें।

घर में पूजा स्थान को साफ करें।



Take a pledge of Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें

शिव जी के सामने जल से भरे कलश को स्थापित करें।

हाथ में जल, फूल और बेलपत्र लेकर "ॐ नमः शिवाय" का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें:

“मम समस्त पापक्षयपूर्वक सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सोमव्रतमहं करिष्ये।”



Shivling Puja material on Sawan Monday सावन सोमवार पर शिवलिंग की पूजा सामग्री:

गंगाजल (या शुद्ध जल), दूध, दही, शहद, घी, शक्कर (पंचामृत के लिए), बेलपत्र (3 पत्तों वाले), धतूरा, भांग, आक के फूल, सफेद चंदन, अक्षत (चावल), फल, मिठाई और फूल।



Sawan Monday Puja Vidhi सावन सोमवार पूजा विधि:

शिव अभिषेक करें:

सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल या जल चढ़ाएं।

फिर पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) से स्नान कराएं।

पुनः गंगाजल से शुद्ध जल स्नान कराएं।

बेलपत्र (त्रिदल), हर पत्ती पर “ॐ नमः शिवाय” बोलते हुए चढ़ाएं।

फिर सफेद चंदन, भस्म, फूल, धतूरा, भांग, और फल अर्पित करें।

धूप-दीप जलाएं।



Chant this mantra during Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत में करें इस मंत्र का जाप:

ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें (रुद्राक्ष माला से बेहतर होगा)।

चाहें तो शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें।

महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥”



What to eat during Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं:

दिन भर फलाहार करें (फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली आदि)।

एक बार फलाहार/सात्विक भोजन ग्रहण करें, बिना लहसुन-प्याज के।

अन्न ग्रहण न करें (यदि नियम के अनुसार कर रहे हों)।

शाम को फिर से भगवान शिव की आरती करें।

ॐ जय शिव ओंकारा आरती गाएं।

व्रत कथा पढ़ें या सुनें (सावन सोमवार व्रत कथा)।

अंत में सबको प्रसाद वितरित करें।



Importance of Sawan Monday Fast सावन सोमवार व्रत का महत्व:

सावन सोमवार व्रत रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है विशेषकर विवाह और संतान सुख प्राप्त होता है। मानसिक शांति मिलती है, जीवन में किसी भी तरह की समस्या शेष नहीं रहती। बुरे कर्मों का नाश होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद संपूर्ण जीवन में बना रहता है।