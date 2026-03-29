Shukra Gochar 2026 : शुक्र के गोचर से इन 4 राशियों की चमकने वाली है लॉटरी, शुरू होगा ऐश्वर्य का नया अध्याय

Edited By Sarita Thapa,Updated: 29 Mar, 2026 01:23 PM
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सबसे शुभ और विलासिता देने वाला ग्रह माना गया है। शुक्र देव सुख, रोमांस, धन, वैभव और कला के कारक हैं। जब भी शुक्र अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति और निजी जीवन पर पड़ता है।
Shukra Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सबसे शुभ और विलासिता देने वाला ग्रह माना गया है। शुक्र देव सुख, रोमांस, धन, वैभव और कला के कारक हैं। जब भी शुक्र अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति और निजी जीवन पर पड़ता है। वर्ष 2026 में होने वाला शुक्र का गोचर कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस दौरान शुक्र मालव्य राजयोग जैसी स्थिति बनाकर 4 विशेष राशियों के जीवन में धन की वर्षा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, क्या आपकी राशि भी इस लकी लिस्ट में शामिल है।
वृष राशि
शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे शानदार लाभ आपको ही मिलने वाला है। आपकी अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी। यदि आप निवेश की सोच रहे हैं, तो यह समय 'सोने पर सुहागा' साबित होगा। आप नई गाड़ी या मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और सुख-साधनों में वृद्धि होगी।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर में बड़ी छलांग लगाने वाला साबित होगा। नौकरीपेशा जातकों को मनचाहा प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग कला, मीडिया या फैशन जगत से जुड़े हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से आपके काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।
तुला राशि
शुक्र की दूसरी स्वराशि तुला है, इसलिए आपके लिए यह गोचर 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो मुनाफा दोगुना होने की उम्मीद है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं जो व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रबोधन और प्रेम बढ़ेगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और धन के नए स्रोत खोलेगा। अब तक जो पैसा पानी की तरह बह रहा था, वह अब संचित होने लगेगा। आपकी आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। आपकी लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आएगा। आप विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे, लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।
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