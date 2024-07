Sunday Special: रविवार के दिन इन मंत्रों का जाप करने से आने वाली विपत्तियां भी हो जाएंगी दूर

Edited By Prachi Sharma,Updated: 28 Jul, 2024 06:40 AM

सूर्य देव की पूजा करने के लिए रविवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जीवन

Sunday Special: सूर्य देव की पूजा करने के लिए रविवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहता है। वैसे तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए लेकिन अगर रोज नहीं जल अर्पित कर सकते तो रविवार के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। जल चढ़ाते समय यदि आप इन मंत्रों का जाप करते तो जीवन की ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जो दूर हो जाए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो प्रभावशाली मंत्र-





ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ।।



ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा ।।



ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ।



ॐ घृ‍णिं सूर्य्य: आदित्य:।



ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर: ।।



सूर्य नमस्कार मंत्र



ॐ मित्राय नमः

ॐ रवये नमः

ॐ सूर्याय नमः

ॐ भानवे नमः

ॐ खगाय नमः

ॐ पूष्णे नमः

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः

ॐ मरीचये नमः

ॐ आदित्याय नमः

ॐ सवित्रे नमः

ॐ अर्काय नमः

ॐ भास्कराय नमः





सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए।



यदि बहुत ज्यादा पूजा-पाठ नहीं कर सकते तो सिर्फ इन मंत्रों का जाप कर के ही सूर्य देव को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ कर स्नान-ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद इनमे से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मंत्रों का जाप करते समय एक बात का ध्यान रखें कि सच्चे मन के साथ इनका जाप करें। यदि इनका जाप करते समय आपका मन दीन-दुनियां में लगा रहेगा तो इसका कोई भी फायदा नहीं देखने को मिलेगा।





रविवार का व्रत रखने और एक समय बिना नमक वाली रोटी खाने से कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होते हैं। सूर्य देव की पूजा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन और मुख भी सूर्य के समान चमकेगा।



धन से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन दो झाड़ू ले कर आएं। एक झाड़ू को घर पर रखें और दूसरी झाड़ू को मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी भी दूर होगी और धन लाभ के भी योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें जो झाड़ू आपने दान करनी है उसे सोमवार के दिन करें लेकिन रविवार को ही घर के खरीद कर रख लें।