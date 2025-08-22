Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Surya Grahan 2025: ग्रहण के दौरान करें ये खास उपाय, Negative Energy से मिलेगा छुटकारा

Surya Grahan 2025: ग्रहण के दौरान करें ये खास उपाय, Negative Energy से मिलेगा छुटकारा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Aug, 2025 07:00 AM

surya grahan 2025

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण होता है, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसका उतना ही अधिक प्रभाव माना जाता है। भारतीय संस्कृति में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और माना जाता है कि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण होता है, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसका उतना ही अधिक प्रभाव माना जाता है। भारतीय संस्कृति में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और माना जाता है कि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वातावरण में बढ़ जाता है। ऐसे में यदि कुछ विशेष वास्तु उपाय किए जाएं, तो घर और परिवार को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित किया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वास्तु उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाएंगे और आपको मानसिक व शारीरिक शांति प्रदान करेंगे।

PunjabKesari Surya Grahan 2025

सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले खास वास्तु उपाय

और ये भी पढ़े

तुलसी के पौधे का उपयोग करें
सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों को घर के पानी, खाने की वस्तुओं और पूजा स्थान पर रखें। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पुराने तुलसी के पत्तों को बहा दें और नया तुलसी का पौधा लगाएं यदि संभव हो।

गंगाजल का छिड़काव करें
ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है और घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है। आप चाहें तो गंगाजल में कपूर या लौंग मिलाकर भी छिड़क सकते हैं।

कपूर जलाएं
सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद कपूर को लौंग या इलायची के साथ जलाकर पूरे घर में उसकी धूनी दें। इससे घर की वायुमंडलीय ऊर्जा शुद्ध होती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं।

घर को साफ-सुथरा रखें
ग्रहण से पहले और बाद में घर की सफाई अवश्य करें। खासतौर पर मुख्य द्वार और पूजा स्थान को विशेष रूप से साफ करें। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है।

PunjabKesari Surya Grahan 2025

ध्यान और मंत्र जाप करें
ग्रहण काल के दौरान किसी शांत स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या आदित्य ह्रदय स्तोत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है।

मिट्टी के दीपक जलाएं
ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में मिट्टी के दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक में देसी घी या तिल का तेल प्रयोग करें।

नमक का उपाय करें
ग्रहण के बाद एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर घर के किसी कोने में रखें। यह वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम करता है। एक सप्ताह बाद इस नमक को फेंक दें और नया रखें।

PunjabKesari Surya Grahan 2025
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!