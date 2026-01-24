Swami Avimukteshwaranand Saraswati : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीमार, अनुयायी चिंतित

Edited By Prachi Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 08:23 AM

प्रयागराज (इंट.): ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली है। लगातार ठंड में खुले स्थान पर बैठने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है और वह बीमार हो गए हैं। हालांकि अब तक किसी चिकित्सक द्वारा उनका...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

प्रयागराज (इंट.): ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली है। लगातार ठंड में खुले स्थान पर बैठने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है और वह बीमार हो गए हैं। हालांकि अब तक किसी चिकित्सक द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया है, जिससे अनुयायियों और समर्थकों में चिंता बढ़ गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि डाक्टरों की टीम तुरंत उनकी जांच करे और स्थिति पर स्पष्ट जानकारी प्रदान की जाए।

प्रयागराज में माघ मेला संगम की रेती पर चल रहा है। राजनीतिक गलियारे में भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सियासी तनाव जारी है। मौनी अमावस्या पर उनके साथ हुए विवाद के बाद मेला प्राधिकरण ने उन्हें 2 नोटिस जारी किए हैं, जिनका उन्होंने जवाब दिया है।

शंकराचार्य की सेहत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक मैडीकल बुलेटिन या प्रशासनिक बयान जारी नहीं हुआ है।

