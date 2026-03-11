बैंक अकाउंट बंद होने से बचना है? Aadhaar Card से जुड़ी इन 3 गलतियों को तुरंत ठीक करें

Edited By Anu Malhotra, Updated: 11 Mar, 2026 08:48 AM

Aadhaar Card news: आज के डिजिटल दौर में बैंकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां रखना भी बेहद जरूरी है। आपका आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि यह आपके बैंक खाते से जुड़ी एक अहम कड़ी बन चुका है। अगर आधार और बैंक रिकॉर्ड में थोड़ी-सी भी गड़बड़ी मिलती है, तो बैंक आपके खाते को अस्थायी रूप से फ्रीज भी कर सकता है।

इसलिए जरूरी है कि समय रहते कुछ छोटी-छोटी गलतियों को ठीक कर लिया जाए। आइए जानते हैं ऐसी 3 आम गलतियां, जिनकी वजह से आपको बैंकिंग में परेशानी हो सकती है।

1. नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ (Name Mismatch)

यह सबसे आम समस्या है। कई बार आधार कार्ड में लिखा नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम पूरी तरह मेल नहीं खाते।

उदाहरण के लिए:

आधार में नाम: Rahul Kumar

बैंक में नाम: Rahul K. Kumar

KYC वेरिफिकेशन के दौरान जब बैंक इन रिकॉर्ड्स को चेक करता है और अगर नाम में फर्क मिलता है, तो बैंक खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकता है या ट्रांजेक्शन रोक सकता है।

क्या करें?

आधार और बैंक दोनों में नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी रखें।

अगर अंतर है, तो बैंक या आधार में जाकर तुरंत अपडेट करवाएं।

2. जन्मतिथि (Date of Birth) का मेल न खाना

KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया के दौरान बैंक आपकी पहचान और उम्र की पुष्टि करता है। अगर आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ और है और बैंक रिकॉर्ड में कुछ और, तो इसे डेटा मिसमैच माना जाता है।

इस स्थिति में:

आपका KYC पेंडिंग हो सकता है

कुछ ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं

बैंक अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है

क्या करें?

सही जन्मतिथि वाले दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य सरकारी दस्तावेज के जरिए इसे अपडेट करवाएं।

बैंक और आधार दोनों में जन्मतिथि समान रखें।

3. मोबाइल नंबर अपडेट न होना

आज की डिजिटल बैंकिंग OTP (One Time Password) पर आधारित है।

अगर आपका मोबाइल नंबर:

बंद हो चुका है

आधार से लिंक नहीं है

या आपने नया नंबर अपडेट नहीं कराया

तो आपको ऑनलाइन बैंकिंग, KYC अपडेट और ट्रांजेक्शन में काफी परेशानी हो सकती है।

क्या करें?

सुनिश्चित करें कि आपका सक्रिय मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो।

अगर नंबर बदल गया है, तो तुरंत उसे अपडेट कराएं।

कैसे करें इन गलतियों को ठीक? (आसान तरीका)

अगर आपको इन तीनों में से किसी भी जानकारी में गलती दिखती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे ठीक करना काफी आसान है।

आप ये तरीके अपनाकर सुधार कर सकते हैं:

आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर छोटी-मोटी जानकारी अपडेट करें। अगर नाम या जन्मतिथि बदलनी है, तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं। जरूरी दस्तावेज दिखाकर जानकारी को स्थायी रूप से अपडेट करवाएं। अपडेट के बाद बैंक में भी अपने रिकॉर्ड को सही करवाना न भूलें।

सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव

बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय-समय पर जानकारी की जांच करना। एक बार अपने पासबुक और आधार कार्ड को साथ रखकर सभी जानकारी मिलाएं। अगर कहीं एक अक्षर की भी गलती दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत सही करवा लें।