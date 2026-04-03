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Tarot Card Rashifal (4th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन

मेष राशि (Aries)
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

वृषभ राशि (Taurus)
आज धन के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, खासकर पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। रिश्तों में समझदारी से काम लें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है।

मिथुन राशि (Gemini)
आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको सफलता दिला सकती है। नौकरी और बिजनेस में अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में रोमांच रहेगा, लेकिन गलतफहमियों से बचना जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क राशि (Cancer)
आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें।

सिंह राशि (Leo)
आज आत्मविश्वास के बल पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। प्रेम जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

कन्या राशि (Virgo)
आज काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। करियर में धैर्य से काम लें। रिश्तों में ज्यादा आलोचना करने से बचें।

तुला राशि (Libra)
आज प्रेम जीवन में सुधार होगा और रिश्तों में मिठास आएगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत भी जरूरी है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपको कुछ छिपे हुए अवसर मिल सकते हैं, खासकर करियर में। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में गहराई आएगी, लेकिन शक से बचें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज यात्रा और शिक्षा से जुड़े शुभ संकेत मिल सकते हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

मकर राशि (Capricorn)
आज मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थकान से बचें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपके आइडियाज की सराहना होगी। प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा।

मीन राशि (Pisces)
आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। करियर में सफलता के संकेत हैं, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

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