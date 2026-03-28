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Trigrahi Yog April 2026: अप्रैल के आरंभ में त्रिग्रही योग, बदल देगा इन राशियों की जिंदगी

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 07:43 AM

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April 2026 Trigrahi Yog: वैदिक ज्योतिष के अनुसार अप्रैल 2026 की शुरुआत बेहद खास रहने वाली है। 2 अप्रैल को त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कुछ राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। इस दिन मंगल ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि...

April 2026 Trigrahi Yog: वैदिक ज्योतिष के अनुसार अप्रैल 2026 की शुरुआत बेहद खास रहने वाली है। 2 अप्रैल को त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कुछ राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। इस दिन मंगल ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य और शनि विराजमान हैं। इन तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बनेगा, जो विशेष रूप से 3 राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

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क्या होता है त्रिग्रही योग?
जब एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ आकर युति बनाते हैं, तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। यह योग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, धन, शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल की यह युति ऊर्जा, अनुशासन और साहस का मिश्रण मानी जा रही है, जो कई जातकों को सफलता दिला सकती है।

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इन 3 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ
वृषभ राशि (Taurus)
इस राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। आय में वृद्धि के योग। व्यापार में अच्छा मुनाफा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। बड़े भाई-बहनों का सहयोग। शनि आपके कर्मों का अच्छा फल देंगे, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी।

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में बड़ी छलांग का संकेत दे रहा है। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति। आर्थिक लाभ के मजबूत योग। नए संपर्क और सामाजिक प्रतिष्ठा। मांगलिक कार्यों में भागीदारी। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग सफलता और विजय का संकेत दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। विरोधियों पर विजय। धन लाभ और बचत में वृद्धि। परिवार में सुख-शांति। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरा रहेगा। 

अन्य राशियों के लिए सलाह
बड़े निर्णय सोच-समझकर लें।
क्रोध और जल्दबाजी से बचें।
आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल रहें।

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शुभ प्रभाव बढ़ाने के उपाय
सूर्य को जल अर्पित करें।
शनिवार को शनि देव की पूजा करें।
मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करें।
गरीबों को दान करें।

अप्रैल 2026 की शुरुआत में बनने वाला त्रिग्रही योग कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। खासतौर पर वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है। हालांकि, किसी भी ज्योतिषीय प्रभाव का पूरा लाभ उठाने के लिए संयम, सकारात्मक सोच और सही उपाय जरूरी हैं।

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