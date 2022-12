Tuesday special: कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज जरूर करें बजरंगबली के ये अचूक उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 27 Dec, 2022 07:27 AM

आज हर तरह का मंगल करने वाला शुभ दिन मंगलवार है। जो कोई भी इस दिन हनुमान जी की पूजा करता है, वह कभी भी जीवन में मुश्किलों का सामना नहीं करता।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Debt relief measures कर्ज से मुक्ति के उपाय: आज हर तरह का मंगल करने वाला शुभ दिन मंगलवार है। जो कोई भी इस दिन हनुमान जी की पूजा करता है, वह कभी भी जीवन में मुश्किलों का सामना नहीं करता। धन की किसी भी समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पवन पुत्र हनुमान के विशेष उपाय करने चाहिए। जो भी आज के दिन सच्चे मन से हनुमान जी के इन अचूक उपायों को करता है, उसे जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता।



Do these remedies on Tuesday मंगलवार के दिन करें ये उपाय: अगर बहुत दिनों से कर्ज में डूबे हुए हैं, चाह कर भी इस दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन शाम को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी के 2 आटे से बने दीपक जलाएं। उनमें 2 या 3 लौंग डाल लें। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होकर भरपूर धन-धान्य का आशीर्वाद देते हैं।





बहुत कोशिशों के बाद भी धन की समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं तो आज के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें।

Hanuman Mantra- ओम हनुमते नम:

Hanuman Chalisa ka Path हनुमान चालीसा का पाठ: अगर ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो बस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 11 बार सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

Tulsi ki Mala तुलसी की माला: अपने ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें तुलसी की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। मान्यता है हनुमान जी को तुलसी की माला बहुत प्रिय है। ऐसा करने से अंजनी नंदन भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं।





Boondi ka Prasad बूंदी का प्रसाद: कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय मंगलवार के दिन उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। बूंदी के लड्डू उनको बहुत पसंद हैं। साथ में गाय को गुड़ और एक मुट्ठी चने भी खिलाएं।