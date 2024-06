Vastu For Restaurant: अगर आप भी हैं अपना Restaurant खोलने के चाहवान, तो इन वास्तु नियमों का अवश्य रखें ध्यान

कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होना बेहद ही जरुरी है। ये ऊर्जा आपके काम को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम करती है। वास्तु के अनुसार यदि आप किसी व्यापार में मनचाहा लाभ

Vastu For Restaurant: कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होना बेहद ही जरुरी है। ये ऊर्जा आपके काम को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम करती है। वास्तु के अनुसार यदि आप किसी व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तु को नियंत्रण में रखना बेहद ही आवश्यक है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में बात करेंगे कि यदि आप अपना रेस्टुरेंट खोलने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरुरी बातें हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अन्यथा बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं नया रेस्टोरेंट बनवाते समय या फिर पुराने को सही करवाते समय किन बातों का बेहद ध्यान रखना चाहिए।

The main entrance of the restaurant should be like this ऐसा हो रेस्टोरेंट का मुख्य द्वार

घर हो या दुकान हर जगह मुख्य द्वार हमेशा बेस्ट होना चाहिए क्योंकि यहां से ही मां लक्ष्मी आगमन होता है। इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य द्वार हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। वास्तु के अनुसार ये दिशा दुकान के मालिक के लिए धन-धान्य में वृद्धि करने का काम करती हैं। इसके अलावा इस बात को बिलकुल भी नजरअंदाज न करें कि इसके अंदर पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके।

This is how you should prepare the direction of the restaurant kitchen इस तरह बनवाएं रेस्टोरेंट की रसोई की दिशा

कोई भी रेस्टोरेंट बिना रसोई के नहीं बन सकता है। ऐसे में ये हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में ही बना चाहिए। गैस या चूल्हा रखने के लिए इस दिशा को बेहद ही खास माना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि रसोई के आसपास के बाथरूम न हो। नहीं तो भविष्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Restaurant cash counter रेस्टोरेंट का कैश काउंटर

वास्तु शास्त्र के अनुसार कैश काउंटर के लिए पूर्व या उत्तर दिशा शुभ होती है। धन के लेन-देन के लिए ये दिशा बेहतर मानी जाती हैं। नया रेस्टोरेंट बनवाते समय इस बात पर ध्यान दें कि काउंटर के पास बीम या खंभा न हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुनाफे की जगह घाटे का सामना करना पड़ सकता है।

Restaurant seating area रेस्टोरेंट में बैठने का स्थान

किसी भी रेस्टोरेंट में बैठने का स्थान बहुत ही मायने रखता है। वास्तु की माने तो बैठने के लिए ग्राउंड फ्लोर ही शुभ होता है। ऐसा इस वजह से कि ग्राहक को भगवान के समान पूजा जाता है। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो न चाहते हुए भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।