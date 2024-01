Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखें Cleaning products, नेगेटिविटी से मिलेगा छुटकारा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 30 Dec, 2023 08:53 AM

Vastu Tips: घर को साफ़-सुथरा बनाए रखने के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमारे घर के बैक्टीरिया को दूर में हेल्प करते हैं। किचन से लेकर बाथरूम तक की सफाई के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी के साथ बता दें कि आमतौर पर इन वस्तुओं को यूं ही इधर-उधर रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने की चांस बढ़ जाते हैं। जिस तरह घर के हर सामान को वास्तु के अनुसार रखा जाता है इसी तरह क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को बेहद ही ध्यान से रखना चाहिए। तो चलिए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि इन्हें किस तरह रखना चाहिए।

Keep liquid cleaning products like this इस तरह रखें लिक्विड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स

वास्तु के अनुसार घर में लिक्विड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इसी के साथ बता दें कि इन्हें किचन में रखने से परहेज करना चाहिए। अगर फिर भी रखना पड़ रहा है तो इन्हें उत्तर-पश्चिम दिशा में न रखें।

इस तरह के प्रोडक्ट्स को पश्चिम दिशा के मध्य में भी रखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन्हें दक्षिण-पश्चिम दिशा या फिर उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए।

Keep it this wayइस तरह से रखें

कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग इनको बस इधर-उधर रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब वस्तुओं को हमेशा सिस्टेमिक तरीके से रखें।

इसी के साथ ओपन में रखे गए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नेगेटिविटी में बढ़ोतरी करते हैं। ऐसा करने से जितना हो सके उतना बचें।

Powder cleaning products पाउडर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स

लिक्विड के साथ-साथ पाउडर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु के अनुसार इन्हें पश्चिम स्थान पर रखें। इनको कभी भी पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने सुख-शांति भंग होती है।