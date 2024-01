Vastu Tips: घर को झूमर से सजाते हुए रखें इन बातों का ध्यान, सुंदरता के साथ खुशियों में होगा इजाफा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Jan, 2024 07:49 AM

Vastu Tips: अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हर व्यक्ति अपने घर में नए-नए आइटम्स लेकर आता है। इससे न सिर्फ घर की खूबसूरती में इजाफा होता है बल्कि मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। बाजार में आज-कल घर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी चीजें मिलती हैं। ऐसी ही एक चीज है झूमर। लिविंग एरिया जैसी जगह को सुन्दर बनाने के लिए अधिकतर लोग झूमर का इस्तेमाल करते हैं। इन स्टाइलिश झूमर की वजह से घर का पूरा लुक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि डिज़ाइन के साथ-साथ इससे जुड़े वास्तु नियमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमूमन लोग इसे लगा तो लेते हैं लेकिन इसे जुड़े टिप्स को भूल जाते हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल में जानते हैं कि झूमर लगाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए-

Glass or crystal should be used शीशे या क्रिस्टल का हो इस्तेमाल

घर के लिए झूमर सेलेक्ट करते समय इस बात का बेहद ध्यान रखें कि उसमें शीशे या क्रिस्टल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस तरह के झूमर से घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी का माहौल बना रहता है।

Keep the showpiece together साथ में रखें शोपीस

अगर आप घर में झूमर लगा रहे हैं तो उसी तरह के या फिर उससे मिलते-जुलते जुलते शीशे या ग्लॉस के शोपीस कमरे के कोने में रख दें। कहते हैं ऐसे शोपीस पॉजिटिव एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं।

इन्हें उत्तर, पूर्व या पश्चिम आदि दिशा में रखा जा सकता है।

Include these colors इन रंगों को करें शामिल

घर में इन्हें लगाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि इनमे किसी न किसी तरह के रंग अवश्य शामिल हो। जैसे कि हरा रंग गुड वाइब्स में इजाफा करता है और घर का माहौल भी काफी शांत और खुशनुमा बना रहता है।

इसी के साथ यह बात भी दिमाग में रखें कि लाल रंग का यूज़ ज्यादा न किया गया हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है और घर में माहौल भी खराब होने लगता है।

Do these things if the bulb fuses बल्ब फ्यूज होने पर करें ये काम

झूमर में आज-कल बल्ब भी लगे आते हैं। लम्बे समय चलने के बाद ये बल्ब खराब हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो तुरंत उस बल्ब को हटा दें। ऐसा करना शुभ नहीं होता।

अगर झूमर का कोई पार्ट टूट जाता है तो आपको उसे भी ठीक करवा देना चाहिए।