Vastu Tips: अगर आप भी हैं Artificial Jewellery पहनने के शौकीन, तो जरूर अपनाएं ये वास्तु टिप्स

आज-कल के इस बदलते दौर में सोने से ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के ट्रेंड है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये सेफ्टी और सुंदरता दोनों के एहसास एक

Vastu Tips: आज-कल के इस बदलते दौर में सोने से ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के ट्रेंड है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये सेफ्टी और सुंदरता दोनों के एहसास एक साथ करवाती हैं। इसके अलावा इनका एक और फायदा यह है कि ये देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं और बाजार में इनके हजारों स्टाइल मौजूद हैं। बता दें कि शरीर पर पहनी हुई हर एक चीज हमेशा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है। अगर आप भी ऐसी ज्वेलरी पहनने का शौक रखते हैं तो इनको रखते समय दिशाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ वास्तु टिप्स।

Do not keep jewelery here and there इधर-उधर न रखें ज्वेलरी

गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा आज-कल लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखना पसंद करते हैं। लेकिन रखते समय लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इधर-उधर रखने की बजाय इन्हें हमेशा संभाल के रखना चाहिए।

Don't wear this kind of jewelry इस तरह की ज्वेलरी न पहनें

कई बार ज्वेलरी पुरानी होने के बाद खराब हो जाती है या फिर क्रैक हो जाती है। इसके बावजूद भी लोग उन्हें पहन लेते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी ज्वेलरी है तो उसे तुरंत ठीक करवा दें नहीं तो वास्तु दोष का शिकार होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोशिश करें इस तरह की ज्वेलरी को फेंक दें तो ही बेहतर होगा।

Pay attention to the direction दिशा का रखें ध्यान

वास्तु के अनुसार आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रखते समय दिशा का बेहद ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लंबे समय तक चले तो इन्हें दक्षिण दिशा में रखना काफी शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सस्ती ज्वेलरी को कुछ न कुछ दिनों में चेंज करते रहना चाहते हैं तो उत्तर-पश्चिम दिशा इनके लिए बेस्ट मानी जाती है।

Keep in a clean place साफ-सुथरी जगह पर रखें

कहते हैं कि शरीर पर पहनी हुई ज्वेलरी हमारे शरीर को एनर्जी देती है। इस वजह से इन्हें हमेशा सही दिशा और साफ़-सुथरी जगह पर रखना चाहिए। गलत जगह पर रखी हुई ज्वेलरी नेगेटिविटी का अहसास करवाती है।

Avoid making such mistakes ऐसी गलती करने से बचें

अगर आप घर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते हैं तो इन छोटे-छोटे वास्तु नियमों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार बता दें कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गोल्ड की गहने को कभी भी मिक्स कर के नहीं रखना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से बचें नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।