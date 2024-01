Vastu Tips For Curtains: आर्थिक तंगी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए घर की इस दिशा में लगाएं ये पर्दे

Edited By Prachi Sharma,Updated: 27 Jan, 2024 07:24 AM

Vastu Tips For Curtains: हर घर में पर्दे तो देखने को मिलते ही हैं। ये बाहरी धूल से घर को प्रोटेक्शन तो देते ही हैं साथ में घर की सुंदरता में भी इजाफा करते हैं। आमतौर पर लोग घर के रंग और इंटीरियर के हिसाब से पर्दो का चुनाव करते हैं। लेकिन बता दें इसके साथ वास्तु की जुड़ी कुछ जरुरी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार आप किस दिशा में और किस रंग के पर्दे लगा रहे हैं इसका असर घर के सदस्यों को देखने को मिलता है। दिशाओं को देखते हुए अगर घर में पर्दे लगाए जाएं तो जीवन बेहद ही खुशनुमा और खुशहाल हो जाता है। तो चलिए आज इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं कि घर की पश्चिम दिशा में कौन से रंग के पर्दे लगाने से बचना चाहिए।

Avoid this type of color इस तरह के रंग से करें परहेज

पश्चिम दिशा में पर्दे लगाते समय डार्क रंग से बचना चाहिए। जैसे कि गहरा लाल, महरून या गहरा पीला आदि। वास्तु के अनुसार इस रंग के पर्दे आपके मन को विचलित कर देते हैं। हो सके तो यहां पर लाइट ग्रे या हल्के भूरे रंग के पर्दे लगाएं।

Use curtains of this color to get promotion in job नौकरी में तरक्की प्राप्त करने के लिए लगाएं इस रंग के पर्दे

वास्तु शास्त्र के अनुसार नौकरी में तरक्की की राहों को आसान बनाने के लिए घर में हरे रंग के पर्दे लगाने चाहिए। ऐसा करने से प्रमोशन तो मिलती ही है साथ में जो लोग बेरोजगार हैं उनके भी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं।

Use blue curtains in this place इस जगह में लगाएं नीले रंग के पर्दे

सुख-समृद्धि में आगमन के नीले रंग के पर्दे लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहता है।

Curtains should not be torn कटे-फटे न हों परदे

अगर पश्चिम दिशा में पर्दे लगा रहे हैं तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि वो कहीं से भी कटे-फटे न हों। ऐसे पर्दे घर में नेगेटिव वाइब्स को बढ़ावा देते हैं।