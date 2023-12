Vastu Tips for Factory: दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए इस तरह करवाएं फैक्ट्री का निर्माण

घर का निर्माण करवाते समय तो हर कोई वास्तु शास्त्र का ध्यान रखता है लेकिन बता दें कि जितना महत्वपूर्ण वास्तु मकान के लिए है

Vastu Tips for Factory: घर का निर्माण करवाते समय तो हर कोई वास्तु शास्त्र का ध्यान रखता है लेकिन बता दें कि जितना महत्वपूर्ण वास्तु मकान के लिए है उनका ही जरुरी फैक्ट्री के लिए भी है। वास्तु के अनुसार अगर फैक्ट्री का निर्माण करवाया जाए तो काम में दिन ब दिन तरक्की देखने को मिलती है और फैक्ट्री का मालिक भी हमेशा खुश रहता है। इसी के साथ बता दें कि इन नियमों की अवेहलना करना मतलब नुकसान को न्योता देना। अगर आप भी चाहते हैं कि फैक्ट्री में धन का आगमन बना रहे तो इन नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

The plot should be like this इस तरह का हो भूखंड

आर्थिक समृद्धि में वृद्धि के लिए फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है। वास्तु के अनुसार सिंह मुखी जमीन बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। सिंह मुखी का मतलब होता है जिसका आगे का भाग चौड़ा हो और पीछे की तरफ चलने पर सकरा होता जाए।

Get the main gate constructed like this इस तरह करवाएं मुख्य द्वार का निर्माण

वास्तु के मुताबिक समृद्धि के आगमन के लिए फैक्ट्री की भूमि के पूर्व,उत्तर या उत्तर-पूर्व की ओर मुख्य द्वार का निर्माण करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर छोटा द्वार बनवाना चाहते हैं तो उत्तर-पश्चिम में इसे रखें।

North-east direction is very important उत्तर-पूर्व दिशा है बेहद महत्वपूर्ण

फैक्ट्री में बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक या बोरिंग बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो इसे ईशान कोण में ही बनवाएं। इसके अलावा ओवरहैड पानी की टंकी को हमेशा नैऋत्य कोण में ही रखना ही बेहद शुभ माना जाता है। गलती से भी इस दिशा में शौचालय न बनाएं।

Keep electrical items here यहां रखें बिजली का सामान

फैक्ट्री में उपयोग आने वाले बिजली के समान जैसे कि चिमनी, जनरेटर, बिजली या टेलीफोन के खम्बे को आग्नेय कोण में रखना ही लाभदायक माना जाता है।