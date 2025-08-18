Vastu tips for office bag: बैग में रखीं ये चीजें बन सकती हैं साइलेंट करियर किलर, तुरंत हटाएं

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार, हमारे आसपास की ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑफिस जाने से पहले हर किसी को अपने बैग में कुछ न कुछ रखने की आदत होती है। ऑफिस बैग, जिसे हम रोज़ अपने साथ लेकर चलते हैं, सिर्फ सामान रखने का जरिया नहीं...

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार, हमारे आसपास की ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑफिस जाने से पहले हर किसी को अपने बैग में कुछ न कुछ रखने की आदत होती है। ऑफिस बैग, जिसे हम रोज़ अपने साथ लेकर चलते हैं, सिर्फ सामान रखने का जरिया नहीं बल्कि हमारे करियर और तरक्की का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तु के अनुसार, बैग में रखी गलत चीजें हमारे करियर या तरक्की के रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें जो ऑफिस बैग में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।





टूटी हुई पेन या खराब स्टेशनरी

वास्तु के अनुसार, टूटी-फूटी पेन, बिना ढक्कन की कलम या खराब स्टेशनरी आपके काम की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। इन्हें भूलकर भी अपने बैग में नहीं रखनी चाहिए। ये चीजें आलस्य और अव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है।



जूते-मोजे या गंदे रूमाल

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ लोग ऑफिस जाते समय जूते के साथ एक्स्ट्रा मोजे या गंदा रूमाल बैग में रख लेते हैं। इससे बैग में अशुद्धता आती है और नकारात्मकता बढ़ती है, जिससे करियर में बाधाएं आने लगती हैं।





धारदार या नुकीली चीजें

ऑफिस बैग में कभी भी धारदार या नुकीली चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे बैग में रखा अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, धारदार या नुकीली चीजें बैग में रखने से अवचेतन मन पर असर डालती हैं और आत्मविश्वास कम कर सकती हैं।



बेकार के बिल और फटे कागज़

वास्तु के अनुसार, ऑफिस बैग में भूलकर भी पुराने बिल, अनावश्यक कागज या फटी हुई फाइलें नहीं रखनी चाहिए। इसे बैग में रखने से में रुकावट आती है और मन भी अशांत रहता है।