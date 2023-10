Vastu Tips For Signature: इस तरह किए गए सिग्नेचर,आपकी आर्थिक स्थिति को बनाते हैं स्ट्रांग

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Oct, 2023 08:25 AM

Vastu Tips For Signature: सिग्नेचर या हस्ताक्षर हर व्यक्ति की पहचान होती है। जरुरी काम को पूरा करने के लिए सिग्नेचर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी की वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हस्ताक्षर उनका भाग्य लिखते हैं। इसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो लेकिन ये हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। पैसों के ज्यादातार काम साइन से ही जुड़े होते हैं। अगर ये सही तरीके से किए जाएं तो आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है। व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर कहीं न कहीं इस से ही जुड़ा हुआ है। बता दें कि अगर वास्तु के अनुसार किया गया हस्ताक्षर आपको कामयाबी का रास्ता दिखा सकता है तो वहीं एक गलत सिग्नेचर आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं, सिग्नेचर से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स।





Make these changes in signature सिग्नेचर में करें ये बदलाव

अगर बहुत पैसा कमाने के बाद पैसे की बचत नहीं हो पा रही तो सिग्नेचर के नीचे एक सीधी लाइन बनाते हुए उसके नीचे दो बिंदु लगाने शुरू कर दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपको मालामाल बना देगा। आर्थिक दशा को मददगार बनाने के लिए भी ये टिप बहुत बढ़िया साबित होती है।



इसके अलावा धीरे-धीरे सिग्नेचर के नीचे लगे बिंदुओं की संख्या को एक-एक करके बढ़ाना शुरू कर दें। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि बिंदु 6 से ज्यादा न हों। वास्तु के अनुसार अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो करियर में मनचाही ग्रोथ देखने को मिलती है।





Avoid this type of signature इस तरह के सिग्नेचर से करें परहेज

वास्तु के मुताबिक जो लोग साइन करने के बाद बीच में एक लाइन खींच देते हैं। वे लोग अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं रहते। ऐसा करने से स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है। माना जाता है इस तरह के सिग्नेचर करने वाले लोग दूसरों की गलती निकालने में माहिर होते हैं। अगर आप भी ऐसे ही साइन करते हैं तो जल्द ही इसे बदलें।