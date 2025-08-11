Vastu Tips for Sofa: घर की इस दिशा में रखें सोफा, वास्तु अनुसार बनाएं अपने जीवन को खुशहाल

Vastu Tips for Sofa: वास्तु शास्त्र भारतीय जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्राचीन विज्ञान है जो हमारे घर, कार्यस्थल और वातावरण को संतुलित ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यदि आप अपने घर को सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं

Vastu Tips for Sofa: वास्तु शास्त्र भारतीय जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्राचीन विज्ञान है जो हमारे घर, कार्यस्थल और वातावरण को संतुलित ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यदि आप अपने घर को सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं, तो घर के हर कोने की वास्तु के अनुसार योजना बनाना जरूरी होता है। इस लेख में हम विशेष रूप से बात करेंगे घर में सोफा रखने की सही दिशा और उसके वास्तु प्रभावों के बारे में।

सोफा की सही दिशा क्या होनी चाहिए ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का ड्रॉइंग रूम सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। इसलिए यहां रखा गया फर्नीचर विशेष रूप से सोफा, यदि सही दिशा में रखा जाए, तो यह परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है।

उत्तर या पूर्व दिशा में रखें सोफा

वास्तु के अनुसार, मुख्य सोफा सेट को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार से लगाकर रखना चाहिए।

इसका मतलब यह है कि जब आप सोफे पर बैठें, तो आपका चेहरा दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यह स्थिति मेहमानों के स्वागत के लिए भी अनुकूल मानी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।

पश्चिम दिशा भी हो सकती है उपयुक्त

यदि आपके घर में ड्रॉइंग रूम पश्चिम दिशा में है, तो सोफा को पश्चिमी दीवार से लगाकर रखना उचित है। इसमें भी व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए।

दक्षिण दिशा से करें परहेज

मुख्य सोफा सेट को कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार से लगाकर न रखें जिससे बैठने वाले का चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर हो। वास्तु के अनुसार यह स्थिति असंतुलन और नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकती है।

सोफा के रंग और डिज़ाइन के लिए वास्तु टिप्स

रंगों का चयन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ड्रॉइंग रूम में हल्के और सौम्य रंगों का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। जैसे क्रीम, बेज, हल्का नीला, हल्का हरा या हल्का गुलाबी।

गहरे रंगों जैसे काला, गहरा नीला या लाल का अधिक उपयोग टालना चाहिए क्योंकि ये तनाव और कलह को जन्म दे सकते हैं।

सोफा का डिज़ाइन

सोफा का डिज़ाइन ऐसा हो जो संतुलन और स्थिरता का प्रतीक हो। बहुत अधिक कोणीय या तीखे डिज़ाइन वाले सोफे टालें, ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।



