जानें, वैदिक विज्ञान से अपने बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक स्वभाव का राज

Vedic Science For Kids : योग का प्राचीन विज्ञान प्रकृति के नियमों पर आधारित है। प्रकृति में आप पाएंगे कि हर पहलू के लिए एक समान और विपरीत पहलू मौजूद होता है। अंधकार और कुछ नहीं, बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी तरह, मौन ध्वनि की अनुपस्थिति मात्र है। यह प्रकृति में द्वैत ही है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक का सह-अस्तित्व, जो संपूर्ण अस्तित्व को अर्थ प्रदान करता है।

प्राचीन शास्त्र एक पुरुष ऊर्जा 'शिव' (कर्ता) और एक स्त्री ऊर्जा 'शक्ति' (बल) की बात करते हैं। वास्तविकता में, पूरी सृष्टि अपनी ऊर्जा 'शक्ति' से प्राप्त करती है और उनके बिना भगवान भी केवल एक रूप मात्र हैं; यही बात सृष्टि के सभी पहलुओं पर लागू होती है। साथ ही, भगवान के बिना 'शक्ति' केवल शुद्ध ऊर्जा है, जिसे इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पूर्ण विकास भगवान 'अर्धनारीश्वर' बन जाता है। यह शिव और माता पार्वती के एक रूप में पवित्र मिलन का स्वरूप है। दिलचस्प बात यह है कि एक विवाहित पुरुष और स्त्री का मिलन भी प्रतीकात्मक रूप से 'अर्धनारीश्वर' का प्रतिनिधित्व करता है।

वैदिक ऋषियों ने स्त्री और पुरुष के मिलन को कामवासना या इंद्रिय सुख की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से एक पवित्र मिलन के रूप में देखा। वैदिक ऋषियों ने योगिक तकनीकें और 'सनातन क्रिया' निर्धारित कीं, जिनका पालन करने पर व्यक्ति अपनी पसंद की संतान प्राप्त कर सकता है। माता-पिता अक्सर गर्भाधान से पहले ही अपने बच्चे के बारे में सब कुछ तय करना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के माध्यम से अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये सपने 'गुरु कृपा' के बिना फलित नहीं हो सकते। हालांकि, कुछ बुनियादी दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन करके एक विशेष 'प्रवृत्ति' (स्वभाव) वाली संतान प्राप्त की जा सकती है।

एक दिन में, ऊर्जा के पैटर्न बदलते रहते हैं। इसी तरह, दिन-प्रतिदिन के पैटर्न भी बदलते रहते हैं। प्राचीन योगियों के अनुसार, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, सभी लोक (अस्तित्व के आयाम) और युग (समय के आयाम), ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। पृथ्वी की गति समय के आयाम को बदलती है; यह अपनी धुरी पर झुकी हुई है। जब धुरी झुकती है, तो युग बदलते हैं, और जब यह धुरी पर घूमती है, तो ऋतुएं बदलती हैं। एक आयाम से दूसरे आयाम में होने वाली प्रत्येक गति एक बदलाव या परिवर्तन लाती है, जैसे हर दिन अपने अद्वितीय ऊर्जा पैटर्न के साथ आता है।

दैनिक रूप से होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हमें पहले 'संध्या' की अवधारणा को समझना होगा, यानी वह समय जब एक ऊर्जा दूसरी में परिवर्तित होती है। वैदिक दर्शन किसी भी दिन में होने वाली चार प्रकार की संध्याओं का वर्णन करता है। पहली, ब्रह्म संध्या सूर्योदय से एक घंटे पहले और बाद में होती है। सकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। चूंकि यह समय अवधि उच्च ऊर्जाओं के साथ जुड़ने के लिए सबसे अच्छा समय है, इसलिए इस समय के दौरान गर्भ में आया बच्चा एक शुद्ध और संत आत्मा होगा।

जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, ऊर्जाएं परिवर्तित होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है जबकि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे तांत्रिक संध्या का आगमन होता है। यह सुबह 10.20 से 11.30 के बीच होती है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां समान होती हैं। यह संध्या भौतिक लाभ में सहायता करती है, इस प्रकार इस समय के दौरान गर्भित बच्चे की भौतिक जगत पर मजबूत पकड़ होगी। सूर्यास्त के समय फिर से ऊर्जाएं बदलती हैं, जिससे तीसरी संध्या का जन्म होता है जहां नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। इस अवधि के दौरान गर्भित बच्चे में नकारात्मक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, वातावरण की नकारात्मक ऊर्जाओं से बच्चे को बचाने के लिए इस समय 'सनातन क्रिया' जैसे अभ्यास किए जाते हैं।

अंतिम और चौथी संध्या आधी रात को होती है, जब नकारात्मक ऊर्जाएं कम हो रही होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं ऊपर जा रही होती हैं। इस समय के दौरान आत्माओं की दुनिया के साथ बातचीत बहुत आसान होती है। इस समय गर्भित बच्चे समझदार होंगे और उनमें ईथर/आकाश की दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता होगी। हालांकि, यदि आपके बच्चे पर 'गुरु कृपा' है, तो जन्म का समय या दिन चाहे जो भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये निर्धारित तकनीकें हैं, जिनके अभ्यास से आपके अजन्मे बच्चे में विशिष्ट गुण आते हैं।

