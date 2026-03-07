Main Menu

Women's Day 2026 : हर नारी में छिपा है 3 देवियों का दिव्य स्वरूप, जानिए आप किस शक्ति का प्रतीक हैं ?

Edited By Updated: 07 Mar, 2026 12:24 PM

Women's Day 2026 : यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शक्ति का साक्षात स्वरूप माना गया है। 8 मार्च, 2026 को जब हम...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Women's Day 2026 : यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

अर्थात, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शक्ति का साक्षात स्वरूप माना गया है। 8 मार्च, 2026 को जब हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो यह समय अपनी बाहरी उपलब्धियों को गिनने के साथ-साथ अपने भीतर झांकने का भी है। क्या आप जानती हैं कि आपके भीतर स्वयं ब्रह्मांड की तीन सर्वोच्च शक्तियां सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा निवास करती हैं ? 

ज्ञान और विवेक का स्वरूप
सरस्वती केवल वीणा वादिनी ही नहीं, बल्कि वे आपकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और वाणी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आप किसी समस्या का तार्किक समाधान ढूंढती हैं, जब आप कला, लेखन या शिक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ती हैं, या जब आप अपनी शांत और स्पष्ट वाणी से किसी विवाद को सुलझाती हैं, तो आप देवी सरस्वती का ही स्वरूप होती हैं। अपने भीतर की जिज्ञासा को कभी मरने न दें। नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें। आपकी वाणी में ओज और सत्य हो। क्रोध में बोले गए शब्द सरस्वती के स्वरूप को धूमिल करते हैं। मौन का अभ्यास करें और विचार करके बोलें।

समृद्धि और स्थिरता का स्वरूप
लक्ष्मी का अर्थ केवल धन या सोना नहीं है। वे सृजन, उदारता, सौंदर्य, स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिरता की अधिष्ठात्री हैं। आप जब अपने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा देती हैं, जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी घर की सुख-शांति बनाए रखती हैं, या जब आप अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारती हैं, तब आप देवी लक्ष्मी का आह्वान कर रही होती हैं। जो कुछ भी आपके पास है, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता समृद्धि को आकर्षित करती है। जहां स्वच्छता और अनुशासन होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। अपने कार्यस्थल और घर के वातावरण को व्यवस्थित रखें। लक्ष्मी का चक्र बांटने से बढ़ता है। दूसरों की मदद करना आपकी आर्थिक समृद्धि को और अधिक स्थायित्व देता है।

साहस और शक्ति का स्वरूप

दुर्गा का अर्थ है वह जो दुखों और बुराइयों का नाश करती है। वे निर्भयता, साहस, अनुशासन और न्याय की प्रतीक हैं। जब आप समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने सपनों के लिए लड़ती हैं, जब आप किसी गलत बात का डटकर विरोध करती हैं, या जब आप एक मां के रूप में अपने बच्चों को सुरक्षा का कवच देती हैं, तब आप स्वयं आदि शक्ति दुर्गा का अवतार होती हैं। अपनी गरिमा की रक्षा करना सीखें। न कहना भी दुर्गा का ही एक रूप है, जब वह आपके आत्मसम्मान के विरुद्ध हो। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मजबूत शरीर में ही मजबूत शक्ति का वास होता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और न्याय के पक्ष में अपनी आवाज उठाना ही असली दुर्गात्व है।

इन तीनों का संतुलन

यदि आपके पास शक्ति (दुर्गा) है पर विवेक (सरस्वती) नहीं, तो आप विनाश कर सकती हैं।

यदि आपके पास विवेक (सरस्वती) है पर समृद्धि (लक्ष्मी) नहीं, तो आप दूसरों की मदद करने में असमर्थ रहेंगी।

यदि आपके पास समृद्धि (लक्ष्मी) है पर शक्ति (दुर्गा) नहीं, तो आप अपनी समृद्धि की रक्षा नहीं कर पाएंगी।

