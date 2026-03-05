Main Menu

Smile Please : इन बातों में छिपा है सफलता और शांति का राज, अगर समझ गए तो सब आसान

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 08:30 AM

smile please

Smile Please : प्रभु सिमरन शक्ति कवच बन जाता है फिर आपका मन दूसरों के प्रति अच्छा सोचने लगता है। आपके ऊंचे विचार आपको शिखर तक पहुंचा देंगे। —बी.के. शिवानी

 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Smile Please : प्रभु सिमरन शक्ति कवच बन जाता है फिर आपका मन दूसरों के प्रति अच्छा सोचने लगता है। आपके ऊंचे विचार आपको शिखर तक पहुंचा देंगे। —बी.के. शिवानी

Smile Please

हर व्यक्ति के पास अपने दुख होते हैं जिन्हें दूसरा कोई नहीं जानता। अतीत को देख दुखी न हों, यह अब वापस नहीं आएगा। भविष्य का सामना निर्भीक होकर करें। —हैनरी लांगफैलो

पैसा कहता है आज आप मुझे संभाल लो, कल मैं आपको संभाल लूंगा। —ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

दुख-सुख का चक्कर तो चलता ही रहता है। कुछ लोग विपत्ति को हंसकर टाल देते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं जो बीत गया है, भाई उसे भूल जाओ।
—स्वामी यमुनापुरी

Smile Please

अपनी सुंदरता को ढककर रखने में भलाई है। अपने जिस्म की नुमाइश करना अच्छा नहीं।   —सलमान खान

 जो अपनी मां को प्रसन्न नहीं कर सका, वह जगदम्बा मां को क्या प्रसन्न करेगा। —अखंडानंद

Smile Please
 

