    International Women's Day 2026 : क्या है साल 2026 का 'कलर कोड' और थीम ? जानें पूरी दुनिया 8 मार्च को ही  क्यों मनाती है इस दिन का जश्न

International Women's Day 2026 : क्या है साल 2026 का 'कलर कोड' और थीम ? जानें पूरी दुनिया 8 मार्च को ही  क्यों मनाती है इस दिन का जश्न

08 Mar, 2026 09:57 AM

international women s day 2026

आज 8 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया अपनी आधी आबादी के अदम्य साहस, उनकी उपलब्धियों और उनके अधिकारों के प्रति एक सुर में आवाज उठा रही है।

International Women's Day 2026 : आज 8 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया अपनी आधी आबादी के अदम्य साहस, उनकी उपलब्धियों और उनके अधिकारों के प्रति एक सुर में आवाज उठा रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अब केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं रह गया है, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर महिलाओं को उनके सपनों का आसमान देने का संकल्प दोहराता है। हर साल की तरह, 2026 में भी यह दिन एक विशेष थीम और कलर कोड के साथ आया है, जो न केवल हमारे पहनावे को एक संदेश देता है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन को मनाने के लिए इसी महीने की 8 तारीख को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे न्यूयॉर्क की गलियों से लेकर रूस के मैदानों तक फैला संघर्ष का एक ऐसा गौरवशाली इतिहास है, जिसने दुनिया के नक्शे पर महिलाओं की उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराया। तो आइए नारी शक्ति के इस सफर के पन्नों को एक बार फिर से पलटते हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम
इस साल संयुक्त राष्ट्र ने एक अत्यंत सशक्त और स्पष्ट संदेश के साथ थीम घोषित की है। 

"Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls" > (अधिकार। न्याय। कार्रवाई। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए) इसके साथ ही, इस साल एक वैश्विक कैंपेन थीम भी चर्चा में है: #GiveToGain।

इसका अर्थ है: यह थीम इस विचार पर आधारित है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता में निवेश करते हैं, तो उसका लाभ पूरे समाज और राष्ट्र को मिलता है। यह पारस्परिकता और सामूहिक प्रगति का संदेश देती है।

क्या है इस साल का कलर कोड ?
महिला दिवस पर रंगों का अपना एक खास महत्व और इतिहास है। साल 2026 के लिए मुख्य रंगों का चुनाव इस प्रकार किया गया है।

बैंगनी (Purple): यह इस दिन का आधिकारिक और सबसे प्रमुख रंग है। यह न्याय और गरिमा का प्रतीक है।

सफेद (White): यह शुद्धता और एकता को दर्शाता है (हालांकि यह रंग ऐतिहासिक रूप से विवादित रहा है, लेकिन आज इसे वैश्विक एकता के लिए उपयोग किया जाता है)।

हरा (Green): यह आशा और विकास का प्रतीक है।

स्टाइल टिप: यदि आप आज के दिन खुद को इस अभियान से जोड़ना चाहते हैं, तो इन तीनों रंगों का संयोजन (बैंगनी, सफेद और हरा) पहनना सबसे प्रभावशाली माना जाता है।

8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वूमेन्स डे?

न्यूयॉर्क का संघर्ष (1908)
सबसे पहली नींव 1908 में पड़ी, जब लगभग 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च किया। उनकी मांग थी—काम के घंटे कम हों, बेहतर वेतन मिले और उन्हें 'वोट देने का अधिकार' दिया जाए।

रूस की ब्रेड और शांति की पुकार (1917)
8 मार्च की तारीख को वैश्विक पहचान रूस की महिलाओं से मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1917 में रूस की महिलाओं ने 'ब्रेड और पीस' (रोटी और शांति) की मांग को लेकर एक विशाल हड़ताल की।

यह हड़ताल रूसी कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी को शुरू हुई थी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर (जो हम आज इस्तेमाल करते हैं) के अनुसार 8 मार्च थी। इस आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि वहां के सम्राट को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया।

संयुक्त राष्ट्र की मान्यता
हालांकि यह दिवस 20वीं सदी की शुरुआत से मनाया जा रहा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक तौर पर 1975 (अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष) में इसे मान्यता दी और 1977 में हर साल 8 मार्च को इसे मनाने का संकल्प पारित किया।

