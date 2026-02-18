विराट कोहली और अनुष्का ने वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से लिया आशीर्वाद

Edited By Sarita Thapa,Updated: 18 Feb, 2026 09:06 AM
मथुरा (मानव): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के सत्संग में शामिल हुए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस बार वे बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के साधारण श्रद्धालुओं के बीच बैठकर प्रवचन सुनते नजर आए।
जानकारी के अनुसार, उनके आगमन की सूचना स्थानीय पुलिस को पहले नहीं दी गई थी। सत्संग के दौरान संत महाराज ने ‘दीक्षा’ और ‘शरणागति’ के बीच अंतर पर प्रकाश डाला। विराट और अनुष्का ने ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनते हुए श्रद्धालुओं के साथ पूरी सादगी बनाए रखी।
