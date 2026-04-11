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Vrish Rashifal 13 April : खुशियों की होगी बारिश या बढ़ेगी मानसिक टेंशन? जानें वृष राशि वाले 13 अप्रैल का पूरा लेखा-जोखा

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 13 april

वृष राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है।

Vrish Rashifal 13 April : वृष राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है। शुक्र के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए आज सितारे संकेत दे रहे हैं कि दिन का शुरुआती हिस्सा थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन शाम होते-होते खुशियों के बादल छाने लगेंगे।

मानसिक स्थिति: तनाव या शांति?
दिन के पहले भाग में चंद्रमा की स्थिति के कारण आप थोड़े असमंजस में रह सकते हैं। छोटे-छोटे निर्णय लेने में भी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, जिससे मानसिक टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि, दोपहर के बाद स्थितियां बदलेंगी और आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आज Overthinking से बचना ही आपके लिए मानसिक शांति की कुंजी है।

करियर और व्यापार
ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रह सकता है। आपके बॉस आपसे कुछ एक्स्ट्रा उम्मीदें रख सकते हैं। घबराएं नहीं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। व्यापार में आज निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कॉस्मेटिक्स, कपड़ा या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज मुनाफे की बारिश होने के प्रबल योग हैं। नए क्लाइंट्स से मिलने के लिए दिन अच्छा है।

लव लाइफ और परिवार
रिश्तों के मामले में आज का दिन शानदार रहने वाला है। यदि पिछले कुछ दिनों से जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी, तो आज वह दूर होगी। शाम को साथ बिताया गया समय पुराने जख्मों को भर देगा। घर में किसी उत्सव जैसा माहौल रह सकता है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे पूरे घर में उत्साह रहेगा।

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आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला है। आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन Luxury की चीजों पर अचानक बड़ा खर्च आपकी जेब ढीली कर सकता है। बजट बनाकर चलना आज आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा।

सेहत का हाल
आज आपको गले या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। मानसिक शांति के लिए संगीत सुनें या कुछ देर एकांत में बिताएं।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : सफेद और गुलाबी

आज का विशेष उपाय 
मानसिक तनाव को दूर करने और खुशियों के आगमन के लिए आज सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद फूल या मिश्री अर्पित करें। साथ ही, 'ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:' मंत्र का जाप करें। किसी छोटी कन्या को मीठा खिलाना आपके भाग्य को चमका देगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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