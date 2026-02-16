Main Menu

आज का वृश्चिक राशिफल 17 फरवरी 2026: करियर में सफलता, धन लाभ के योग, पारिवारिक मामलों में सतर्कता

Updated: 16 Feb, 2026 04:46 PM

vrishchik rashifal

Vrishchika Rashifal17 February 2026 आज का वृश्चिक राशिफल 17 फरवरी 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहरे विचार, रणनीतिक निर्णय और भावनात्मक संतुलन का संकेत दे रहा है। अमावस्या तिथि पर लग रहा सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दृश्य न हो, लेकिन...

Vrishchika Rashifal17 February 2026 आज का वृश्चिक राशिफल 17 फरवरी 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहरे विचार, रणनीतिक निर्णय और भावनात्मक संतुलन का संकेत दे रहा है। अमावस्या तिथि पर लग रहा सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दृश्य न हो, लेकिन ग्रहों की चाल का सूक्ष्म प्रभाव आपकी राशि पर अवश्य पड़ेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा, दृढ़ता और गुप्त शक्ति के कारक माने जाते हैं। आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। अचानक लिए गए निर्णय भविष्य में चुनौती बन सकते हैं।

ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव
आज सूर्य कुंभ राशि में स्थित हैं, जो वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में आता है। चतुर्थ भाव माता, संपत्ति, घर, वाहन और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। इस भाव में सूर्य की स्थिति घरेलू मामलों और संपत्ति से जुड़े विषयों को प्रमुख बना सकती है। घर में किसी महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा हो सकती है। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय बनाएगी, लेकिन आवेश से बचना जरूरी है। शनि का प्रभाव आपको स्थिर और जिम्मेदार बनाएगा।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में रणनीतिक निर्णय लेने का है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा। सरकारी कार्यों में सफलता। बिजनेस में नई योजना। यदि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च, पुलिस या सेना से जुड़े हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी बदलने का विचार है तो धैर्य रखें।

धन राशिफल (Money & Finance Horoscope)
आर्थिक मामलों में आज मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। संपत्ति से लाभ। घरेलू खर्च बढ़ सकता है। पुराने निवेश से लाभ। उधार लेने-देने में सावधानी। निवेश से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्य से सलाह लेना लाभदायक रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love Horoscope Today)
प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है। जीवनसाथी के साथ मतभेद। संवाद से समाधान। अविवाहित लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। गुस्से और अहंकार से बचें। रिश्तों में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

पारिवारिक जीवन
घर-परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।
संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय संभव है।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। छाती या फेफड़ों से संबंधित समस्या होने के आसार हैं। मानसिक तनाव। नियमित व्यायाम करें। ध्यान और प्राणायाम लाभकारी। अत्यधिक कार्यभार से बचें।

विद्यार्थियों के लिए राशिफल
छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता का है। शोध और गहन अध्ययन में सफलता। प्रतियोगी परीक्षा में प्रगति। तकनीकी विषयों में रुचि। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।

आज का शुभ समय और उपाय
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
शुभ दिशा: दक्षिण

आज का उपाय:
भगवान हनुमान की पूजा करें।
"ॐ हनुमते नमः" मंत्र का जाप करें।
मसूर दाल या लाल वस्त्र का दान करें।
ये उपाय आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे।

विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण
चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति आपके जीवन के निजी और पारिवारिक पक्ष को सक्रिय करेगी। आज आत्ममंथन और भविष्य की योजना बनाने का दिन है। वृश्चिक राशि के जातक स्वभाव से गहरे और रहस्यमयी होते हैं। आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए व्यावहारिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण का सूक्ष्म प्रभाव जीवन में परिवर्तन और नई दिशा का संकेत दे रहा है।

आज का संक्षिप्त भविष्यफल
करियर में नई योजना। संपत्ति से लाभ। पारिवारिक जिम्मेदारी। प्रेम जीवन में सावधानी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 17 फरवरी 2026 का दिन वृश्चिक राशि के लिए रणनीतिक सोच और संतुलन का दिन है। करियर और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक मामलों में धैर्य और प्रेम बनाए रखें। आत्मविश्वास और संयम से आज का दिन आपके लिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है।

