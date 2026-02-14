धनु राशिफल 15 फरवरी 2026: आज धनु राशि वालों को गंभीरता से करना होगा भविष्य की योजनाओं पर विचार वरना !

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 14 Feb, 2026 05:06 PM

Sagittarius Daily Horoscope Today in Hindi धनु राशिफल 15 फरवरी 2026: धनु राशि के स्वामी ग्रह Jupiter (गुरु) हैं, जो ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा और विस्तार के कारक माने जाते हैं। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और आशावादी दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा।

आज आप भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। किसी यात्रा या नए अवसर की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन प्रयास करना भी जरूरी होगा।

करियर और व्यवसाय

कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी। उच्च अधिकारियों से सराहना मिल सकती है। यदि आप शिक्षा, प्रशासन, कानून, बैंकिंग या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो विशेष सफलता के योग हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में विस्तार की योजना बना सकते हैं। विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है।

ज्योतिषीय सलाह: महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

धन और आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, विशेषकर लंबी अवधि के निवेश में फायदा हो सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। यात्रा या धार्मिक कार्यों में खर्च हो सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है। विवाहित जीवन में सामंजस्य रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।

सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा।

शिक्षा और प्रतियोगिता

छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने के लिए समय शुभ है।

नई स्किल सीखने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं। पेट या लिवर से संबंधित समस्या से बचने के लिए खान-पान का ध्यान रखें।

आज का शुभ अंक, रंग और दिशा

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

शुभ समय: सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक

विशेष ज्योतिषीय संकेत

आज गुरु का प्रभाव आपके भाग्य को मजबूत करेगा। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो दिन अनुकूल है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धैर्य और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी होंगे।

आज का उपाय

गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें। जरूरतमंदों को पीली दाल या केला दान करें।

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य और प्रगति का संकेत दे रहा है। करियर में उन्नति, धन लाभ और प्रेम जीवन में मधुरता के योग बन रहे हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता आपके साथ रहेगी।