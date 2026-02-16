Main Menu

आज का कुंभ राशिफल 17 फरवरी 2026: आज का दिन कई मायनों में लाभकारी सिद्ध होगा, आइए विस्तार से जानते हैं

16 Feb, 2026

kumbh rashifal 17 february 2026

Kumbh Rashifal 17 February 2026 आज का कुंभ राशिफल 17 फरवरी 2026: 17 फरवरी 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके मनोभावों को प्रभावित करेगी, वहीं शनि देव की कृपा आपके धैर्य और कर्मठता की परीक्षा ले सकती...

Kumbh Rashifal 17 February 2026 आज का कुंभ राशिफल 17 फरवरी 2026: 17 फरवरी 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज चंद्रमा की स्थिति आपके मनोभावों को प्रभावित करेगी, वहीं शनि देव की कृपा आपके धैर्य और कर्मठता की परीक्षा ले सकती है। यदि आप संयम और समझदारी से काम लेते हैं, तो आज का दिन कई मायनों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं करियर, व्यापार, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में।

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तो कुछ मामलों में धैर्य की आवश्यकता होगी। आपके भीतर रचनात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

करियर और व्यवसाय राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आज उसमें प्रगति के संकेत मिलेंगे।
व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। किसी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार अवश्य करें। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। ऑनलाइन व्यापार या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष लाभकारी हो सकता है।

सलाह: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें।

आर्थिक स्थिति
आज आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। निवेश के लिए दिन ठीक है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। यदि आपने पहले कोई लोन लिया है तो उसकी किस्त समय पर चुकाने का प्रयास करें। आर्थिक अनुशासन आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो आज उसे सुलझाने का सही समय है। विवाहित जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है।

पारिवारिक जीवन
परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। घर में धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। यदि किसी से विवाद चल रहा है तो आज उसे समाप्त करने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। अधिक सोच-विचार करने की आदत आपको थका सकती है। नियमित योग और ध्यान से लाभ मिलेगा। पेट से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। बाहर का खाना कम खाएं और संतुलित आहार लें।

आज के ग्रहों की स्थिति का प्रभाव
आज ग्रहों की चाल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। शनि देव की कृपा से आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक निर्णयों से बचने की सलाह दे रही है। जो लोग राजनीति, सामाजिक सेवा या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष उपलब्धि देने वाला हो सकता है।

आज का उपाय
सुबह स्नान के बाद शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।
जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र या उड़द दाल का दान करें।
इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और दिन शुभ बनेगा।

17 फरवरी 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए संतुलित और अवसरों से भरा रहेगा। करियर और आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत हैं, वहीं व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

