बिल्ली के रास्ता काटने के बाद आप भी हो जाते हैं परेशान ? जानें क्यों माना जाता है इसे अशुभ

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Cat Crossing Road Good Or Bad Luck: अक्सर ये देखने में आता है कि बिल्ली के रास्ता काटने के बाद लोग रुक जाते हैं या फिर रास्ता ही बदल लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर आप उस जगह पर चले जाते हैं तो आपको कुछ अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्ली की बात की जाए तो इसके रंग को लेकर भी काफी मान्यताए हैं। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली के रास्ता काटने के अलग-अलग मतलब निकाले जाते हैं। कोई कहता है कि बिल्ली शुभ है और कोई कहता है अशुभ। तो चलिए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं बिल्ली का रास्ता काटना क्यों अशुभ माना जाता है।

Beliefs related to cat according to astrology ज्योतिष के अनुसार बिल्ली से जुड़ी मान्यता

ज्योतिष शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है। ये तो सब जानते हैं कि राहु राक्षस ग्रह है जो कि ज्यादातर व्यक्ति को बुरे संकेत देता है। वहीं दूसरी तरफ राहु को दुर्घटना का कारक भी माना जाता है। इस वजह से बिल्ली का रास्ता काटने का संबंध इससे जोड़ा जाता है। वहीं काला रंग शनि देव का होता है। इस वजह से अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ संकेत मिलते हैं।

Why is cat inauspicious according to mythology माइथोलॉजी के हिसाब से क्यों होती है बिल्ली अशुभ

माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो काला रंग नेगेटिव ऊर्जा को दर्शाता है। इस वजह से काली बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है।

Superstitions related to cat crossing the path बिल्ली के रास्ता काटने से जुड़े अंधविश्वास

अंधविश्वास करें तो कुछ दशकों पहले प्लेग की बीमारी जो चूहों की वजह से फैलती है, इस वजह से काफी लोग मर जाते थे। ऐसे में बिल्ली जो चूहों को खाती थी। इस वजह से उस समय हर व्यक्ति को बिल्ली से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। जिस जगह से बिल्ली निकलती है, वहां पर संक्रमण के कीटाणु रहने की संभावना रहती थी इसलिए लोग थोड़ी देर के लिए उस जगह पर जाने से बचते थे।

Beliefs related to black cat काली बिल्ली से जुड़ी मान्यताएं

काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है और काली बिल्ली की अँधेरे में सिर्फ आंखे ही दिखती है। जिस वजह से इन्हें देख कर डरना आम सी बात है।