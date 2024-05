Vaishakh Purnima 2024: सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा वैशाख पूर्णिमा का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन नियम

Edited By Prachi Sharma,Updated: 17 May, 2024 02:19 PM

Vaishakh Purnima 2024: हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है। वैशाख माह होने की वजह से इसे वैशाख माह की पूर्णिमा कहते हैं। हिन्दू नववर्ष के अनुसार देखा जाए तो यह दूसरी पूर्णिमा है। इस दिन व्रत, दान पुण्य करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन की महिमा और भी बढ़ गई है क्योंकि इस दिन बेहद ही शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किस दिन रखा जाएगा ये व्रत और इसका मुहूर्त।

Vaishakh Purnima वैशाख पूर्णिमा 2024

हिन्दू पंचांग के मुताबिक 22 मई बुधवार के दिन शाम को 06 बजकर 47 मिनट पर वैशाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और 23 मई गुरुवार को इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार ये व्रत वैशाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई को रखा जाएगा।

Vaishakh Purnima Muhurta वैशाख पूर्णिमा मुहूर्त और शुभ योग 2024

बता दें कि 23 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में पूजा-पाठ करने से हर तरफ से आपको फायदा देखने को मिलेगा। कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।

पूजा का शुभ समय- 11 बजकर 51 ए.एम से दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 09:15 ए.एम से अलगे दिन 24 मई को सुबह 05:26 ए.एम तक

परिघ योग- सुबह से दोपहर 12:12 पी.एम तक

Buddha Purnima बुद्ध पूर्णिमा 2024

बता दें कि वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इस वजह से इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं।

Do these remedies on the day of Vaishakh Purnima वैशाख पूर्णिमा के दिन करें ये उपाय

शुभ फलों की प्राप्ति के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसके अलावा इस दिन यदि चंद्र देव की पूजा की जाए तो बहुत ही शुभ रहता है।