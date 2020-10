Worship of Maa Kushmanda: देवी कुष्मांडा आराधना से प्रसन्न हो कर जातक को रोग-शोक से मुक्ति प्रदान करती हैं और उनकी आयु, यश, समृद्धि में भी वृद्धि होती है। जो जातक बार-बार बीमार होते हैं, माता कुष्मांडा की पूजा करने से शीघ्र ही आरोग्य हो जाते हैं। COVID-19: इस समय जैसे की कोरोना काल चल रहा है और सभी तरफ बीमारी ने अपने पैर पसारे हुए हैं, ऐसे में माता कुष्मांडा की सच्चे मन से आराधना करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। आचार्य लोकेश धमीजा वेबसाइट – www.goas.org.in

Stories You May Like