Yamunotri Gangotri opening date : 19 अप्रैल को खुलेंगे यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट

उत्तरकाशी (प.स.): उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

उत्तरकाशी (प.स.): उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

यमुनोत्री के साथ ही गंगोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के पर्व पर ही 19 अप्रैल को दोपहर सवा 12 बजे खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की चार धाम यात्रा की शुरूआत हो जाएगी।

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