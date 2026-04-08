वेकेशन से वैनिटी तक… Ananya Panday ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी रॉयल लाइफ की झलक

Edited By Prachi Sharma, Updated: 08 Apr, 2026 06:21 PM

Mumbai : बॉलीवुड की युवा आइकन Ananya Panday अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी शानदार जीवनशैली के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में वायरल हुई उनकी कुछ तस्वीरों ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, जो यह दर्शाती हैं कि एक स्टार की जिंदगी सेट के...

Mumbai : बॉलीवुड की युवा आइकन Ananya Panday अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी शानदार जीवनशैली के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं।

हाल ही में वायरल हुई उनकी कुछ तस्वीरों ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, जो यह दर्शाती हैं कि एक स्टार की जिंदगी सेट के पीछे कितनी भव्य होती है।

अनन्या द्वारा साझा की गई तस्वीरों में वे अपने दो बेहद प्यारे कुत्तों के साथ सुकून के पल बिताती दिख रही हैं।

अनन्या को अक्सर दुनिया के खूबसूरत समुद्र तटों पर छुट्टियां मनाते देखा जाता है। उनकी एक तस्वीर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी के बीच समंदर की लहरों का लुत्फ उठाते हुए है।

लग्जरी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा हिस्सा फैशन होता है। एक तस्वीर में अनन्या एक विशाल Chanel के ब्लैक लेदर टोट बैग के साथ नजर आ रही हैं। इस तरह के लग्जरी ब्रांड्स के एक्सेसरीज की कीमत लाखों में होती है।

इसके अलावा, उनके फोटोशूट्स की कुछ झलकियां कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें वे सुर्ख लाल रंग के डिजाइनर आउटफिट में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस लग रही हैं। यह उनके पेशेवर जीवन की चमक-धमक को प्रदर्शित करता है।