Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | वेकेशन से वैनिटी तक… Ananya Panday ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी रॉयल लाइफ की झलक

वेकेशन से वैनिटी तक… Ananya Panday ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी रॉयल लाइफ की झलक

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 06:21 PM

ananya panday lifestyle

Mumbai : बॉलीवुड की युवा आइकन  Ananya Panday अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी शानदार जीवनशैली के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में वायरल हुई उनकी कुछ तस्वीरों ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, जो यह दर्शाती हैं कि एक स्टार की जिंदगी सेट के...

Mumbai : बॉलीवुड की युवा आइकन  Ananya Panday अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी शानदार जीवनशैली के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं।

Ananya Panday Lifestyle

हाल ही में वायरल हुई उनकी कुछ तस्वीरों ने प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, जो यह दर्शाती हैं कि एक स्टार की जिंदगी सेट के पीछे कितनी भव्य होती है।

Ananya Panday Lifestyle

और ये भी पढ़े

अनन्या द्वारा साझा की गई तस्वीरों में वे अपने दो बेहद प्यारे कुत्तों के साथ सुकून के पल बिताती दिख रही हैं। 

Ananya Panday Lifestyle

अनन्या को अक्सर दुनिया के खूबसूरत समुद्र तटों पर छुट्टियां मनाते देखा जाता है। उनकी एक तस्वीर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी के बीच समंदर की लहरों का लुत्फ उठाते हुए है। 

Ananya Panday Lifestyle

लग्जरी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा हिस्सा फैशन होता है। एक तस्वीर में अनन्या एक विशाल Chanel के ब्लैक लेदर टोट बैग के साथ नजर आ रही हैं। इस तरह के लग्जरी ब्रांड्स के एक्सेसरीज की कीमत लाखों में होती है। 

Ananya Panday Lifestyle

इसके अलावा, उनके फोटोशूट्स की कुछ झलकियां कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें वे सुर्ख लाल रंग के डिजाइनर आउटफिट में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस लग रही हैं। यह उनके पेशेवर जीवन की चमक-धमक को प्रदर्शित करता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!