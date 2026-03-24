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‘भूत बंगला’ के लिए अरिजीत सिंह खुद पहुंचे मेकर्स के पास, ‘तू ही दिस्दा’ को लेकर बढ़ी चर्चा

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 02:32 PM

arijit singh himself approached makers for bhoot bangla

साल 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक “भूत बंगला” ने अपने झलक वीडियो से ही दर्शकों को बांधकर रखा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। साल 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक “भूत बंगला” ने अपने झलक वीडियो से ही दर्शकों को बांधकर रखा है। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मशहूर हिट कॉमेडी जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है।

इसी बीच, निर्माताओं ने गानों के जरिए उत्साह को बनाए रखा है। पहले गाने “राम जी आ के भला करेंगे” के बाद अब एक रोमांटिक गाना “तू ही दिस्दा” जारी किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की नई जोड़ी नजर आ रही है। इस गाने को अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने बेहद खूबसूरती से गाया है। खास बात यह है कि इस गाने को गाने के लिए अरिजीत सिंह खुद टीम के पास गए थे।

एक स्वतंत्र फिल्म जगत के सूत्र के अनुसार , “अरिजीत सिंह ने खुद बालाजी मोशन पिक्चर्स और प्रीतम की टीम से संपर्क किया और ‘तू ही दिस्दा’ गाने के लिए अपनी आवाज़ देने की इच्छा जताई। उन्हें इस गाने से तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ और उन्हें लगा कि वे इसमें सही भावनाएं और गहराई ला सकते हैं। उनके इस जुनून और समझ को देखते हुए टीम भी बेहद खुश हुई, क्योंकि उनकी आवाज़ फिल्म के भावनात्मक पहलू को और खूबसूरती से उभारती है।”

हाल ही में “भूत बंगला” का झलक वीडियो जारी किया गया, जिसने तेजी से सबका ध्यान खींच लिया। दर्शक एक बार फिर पुराने मजेदार संवाद, डर का हल्का तड़का और अक्षय कुमार व प्रियदर्शन की बहुप्रतीक्षित वापसी को देखने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकारों की वापसी ने फिल्म के पुरानेपन की याद और आकर्षण को और बढ़ा दिया है।

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बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की इकाई बालाजी मोशन पिक्चर्स, केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर “भूत बंगला” प्रस्तुत कर रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने निर्मित किया है।

यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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