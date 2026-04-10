Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | टटीरी गाने की होगी री-एंट्री, विवाद के बाद Badshah ने किया Re-launch का ऐलान लेकिन करने होंगे ये बड़े बदलाव

टटीरी गाने की होगी री-एंट्री, विवाद के बाद Badshah ने किया Re-launch का ऐलान लेकिन करने होंगे ये बड़े बदलाव

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 05:42 PM

badshah tattari song

Badshah New Song :मशहूर रैपर Badshah हाल ही में अपने गाने 'टटीरी' को लेकर काफी कानूनी और सामाजिक मुश्किलों में फंस गए थे। हालांकि, अब उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारते हुए इस गाने को एक नए रूप में पेश करने की तैयारी कर ली है।

Badshah New Song :मशहूर रैपर Badshah हाल ही में अपने गाने 'टटीरी' को लेकर काफी कानूनी और सामाजिक मुश्किलों में फंस गए थे। हालांकि, अब उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारते हुए इस गाने को एक नए रूप में पेश करने की तैयारी कर ली है।

विवाद की जड़ क्या थी ?
जब 'टटीरी' पहली बार रिलीज हुआ, तो इसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्य रूप से दो बातों पर आपत्ति जताई गई थी गाने के कुछ शब्द काफी भद्दे और अश्लील माने गए। वीडियो में स्कूली यूनिफॉर्म पहनकर डांस करती मॉडल्स को दिखाया गया था, जिसे समाज और हरियाणा महिला आयोग ने बेहद गलत माना। इन कारणों से बादशाह पर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने और फूहड़ता फैलाने के आरोप लगे। मामला इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने उन्हें तलब किया, जिसके बाद बादशाह को न केवल गाना डिलीट करना पड़ा, बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी।

सुधार की ओर बढ़ते कदम
अपनी गलती स्वीकारते हुए बादशाह ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कदम उठाए। उन्होंने वादा किया कि वे भविष्य में ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे। साथ ही, उन्होंने एक सराहनीय पहल करते हुए 50 जरूरतमंद स्कूली छात्राओं की शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ली।

'टटीरी फिर से'
अब बादशाह इस गाने को पूरी तरह क्लीन करके 'टटीरी फिर से' के नाम से दोबारा रिलीज कर रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए बताया कि गाने से हर उस हिस्से और शब्द को हटा दिया गया है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो रही थीं। बादशाह ने कहा कि एक कलाकार के तौर पर अपनी जड़ों और संस्कृति का सम्मान करना उनकी प्राथमिकता है।  यह नया वर्जन 14 अप्रैल को सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देगा।

और ये भी पढ़े

बादशाह का यह कदम दिखाता है कि आलोचना को सकारात्मक रूप से लेकर अपनी कला में सुधार करना ही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। अब देखना यह होगा कि क्या टटीरी का यह मर्यादित रूप दर्शकों को पहले जितना ही पसंद आता है या नहीं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!