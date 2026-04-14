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इंतज़ार खत्म! 'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग आज से शुरू, अपनी सीटें अभी करें सुरक्षित

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 11:00 AM

bhooth bangla trailer out advance booking start

'भूत बंगला' के अनाउंसमेंट ने जहां पहले ही जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी, वहीं अब इसके ट्रेलर ने इसकी अनोखी दुनिया की एक रोमांचक झलक दिखा दी है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'भूत बंगला' के अनाउंसमेंट ने जहां पहले ही जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी, वहीं अब इसके ट्रेलर ने इसकी अनोखी दुनिया की एक रोमांचक झलक दिखा दी है। रोंगटे खड़े कर देने वाले हॉरर और पेट पकड़कर हंसाने वाले कॉमेडी पलों के मेल के साथ, यह फिल्म एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर होने का वादा करती है। इसके गाने पहले से ही लोगों के बीच जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं और फिल्म को लेकर बज और भी मजबूत होता जा रहा है, इसलिए इंतज़ार न करें और अपनी टिकटें अभी बुक करें क्योंकि एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर खुल गई है!

​जैसे-जैसे 'भूत बंगला' अपनी रिलीज के करीब पहुंच रही है, फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। आखिरकार, इंतज़ार खत्म हुआ, अब आप अपनी सीटें बुक कर सकते हैं क्योंकि एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। दर्शकों के बीच इस जबरदस्त क्रेज को देखते हुए, यह तय है कि लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में उमड़ेंगे और यह फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

'भूत बंगला' के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की वह जोड़ी वापस लौट रही है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। इस जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी आइकॉनिक कॉमेडी फ़िल्में दी हैं जो आज भी लोगों की पसंदीदा हैं, इसीलिए इस बार इनका साथ आना दर्शकों के लिए बेहद एक्साइटिंग है। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार कहानी कहने के अंदाज़ के लिए मशहूर इस जोड़ी से एक बार फिर एक यादगार एंटरटेनर की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

​बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीजन), केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से पेश करते हैं अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव स्टारर 'भूत बंगला'। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई 'भूत बंगला' के पेड प्रिव्यू थिएटर्स में 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से शुरू होंगे।

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