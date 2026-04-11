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'बिग बॉस मराठी 6' ने रचा इतिहास: सोशल मीडिया पर 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार!

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 04:25 PM

bigg boss marathi 6 crosses 1 billion views social media

बानिजय एशिया ग्रुप का हिस्सा एंडेमोल शाइन इंडिया, 'बिग बॉस मराठी' के छठे सफल सीजन की इस शानदार उपलब्धि का जश्न मना रहा है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बानिजय एशिया ग्रुप का हिस्सा एंडेमोल शाइन इंडिया, 'बिग बॉस मराठी' के छठे सफल सीजन की इस शानदार उपलब्धि का जश्न मना रहा है। रितेश देशमुख की होस्टिंग वाले इस शो ने अपनी लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।

बानिजय ग्रुप का हिस्सा एंडेमोल शाइन इंडिया ने खुद को देश के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट पावरहाउस के रूप में स्थापित कर लिया है। बेहतरीन कहानियों के जरिए अलग-अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों को जोड़ने के विज़न के साथ, इस स्टूडियो ने ग्लोबल फॉर्मैट्स को भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढालने में महारत हासिल की है, जिससे दर्शकों को एक अलग ही देसी स्वाद मिलता है।

इसी कड़ी में 'बिग बॉस मराठी सीजन 6' की कामयाबी की चर्चा हर तरफ है और यह शो इस वक्त स्क्रीन पर छाया हुआ है। मेकर्स ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर की है कि शो ने अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 100 करोड़ (1000 मिलियन) व्यूज का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि 'बिग बॉस मराठी' को अब तक के सबसे चर्चित मराठी रियलिटी शोज में से एक बनाती है। यह शानदार माइलस्टोन दर्शकों के बेहिसाब प्यार को दर्शाता है और यह भी बताता है कि अलग-अलग भाषाओं में बिग बॉस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ किस कदर बरकरार है।

इस खबर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "बिग बॉस मराठी: जहां ड्रामा और धमाका एक साथ मिलते हैं  सोशल मीडिया पर 1 बिलियन (100 करोड़) से ज्यादा व्यूज"

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भारत में बड़े रियलिटी फॉर्मेट्स लाने वाले एक अग्रणी स्टूडियो के रूप में, इसने नॉन-फिक्शन स्पेस में लगातार नए मानक स्थापित किए हैं और ऐसे शो दिए हैं जो हर मार्केट में बेंचमार्क बन गए हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया जा रहा 'बिग बॉस मराठी' का छठा सफल सीजन इस वक्त धूम मचा रहा है और उसने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

इस तरह के लोकलाइज्ड एडैप्टेशन (स्थानीय रूपांतरण) की सफलता मेकर्स के सटीक विज़न को दर्शाती है। 'बिग बॉस मराठी' लगातार रेटिंग्स में टॉप पर बना हुआ है, जो दिलचस्प कंटेंट बनाने में स्टूडियो की पकड़ को और मज़बूत करता है।

एंडेमोल शाइन इंडिया, बानिजय ग्रुप के एशिया लेबल का हिस्सा है। साल 2018 की शुरुआत में कंटेंट पावरहाउस बनिजय एंटरटेनमेंट और दीपक धर के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुआ 'बनिजय एशिया' आज भारत का अग्रणी इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, जो भारतीय मनोरंजन जगत पर राज कर रहा है।

पिछले कुछ सालों में, बानिजय एशिया ने 'द नाइट मैनेजर', 'द ट्रायल (द गुड वाइफ)', 'होस्टेजेस', 'मिस्त्री (द मोंक)', 'कॉल माई एजेंट: बॉलीवुड' जैसे कई मेगा-हिट स्क्रिप्टेड एडैप्टेशन दिए हैं। साथ ही 'दहन', 'कैंपस बीट्स', 'मत्स्य कांड', 'अनदेखी' और 'त्रिभंग' जैसे सफल ओरिजिनल्स भी बनाए हैं। स्टूडियो के आने वाले शोज में मशहूर सीरीज 'हाउस एमडी' (House MD) का भारतीय रूपांतरण भी शामिल है।

नॉन-स्क्रिप्टेड कैटेगरी में भी बानिजय एशिया 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल', 'राइज़ एंड फ़ॉल', 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स', 'टेम्पटेशन आइलैंड', 'द कपिल शर्मा शो', 'एमटीवी रोडीज़', 'द वॉयस', 'द बिग पिक्चर', 'केस तो बनता है' जैसे ब्लॉकबस्टर टाइटल्स के साथ सबसे आगे है।

वहीं एंडेमोल शाइन इंडिया के पास 'बिग बॉस' जैसा विशाल शो है, जिसके 7 भाषाओं में 69 से ज्यादा सीज़न हो चुके हैं। इसके अलावा 'मास्टरशेफ इंडिया' (9 सीज़न), 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ', 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे बड़े शोज भी इसी के खाते में हैं। स्क्रिप्टेड फ्रंट पर इसके पास सुष्मिता सेन स्टारर इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड 'आर्या', 'बॉम्बे बेगम्स', क्रिटिकली एक्लेम्ड 'ट्रायल बाय फायर' और हाल ही में प्राइम वीडियो के साथ घोषित अली फजल और सोनाली बेंद्रे की फिल्म 'राख' जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

 

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