Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | ‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार हैं उनका लकी चार्म, 14 साल बाद लौटे अक्षय-प्रियदर्शन की OG जोड़ी

‘भूत बंगला’ में अक्षय कुमार हैं उनका लकी चार्म, 14 साल बाद लौटे अक्षय-प्रियदर्शन की OG जोड़ी

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 06:35 PM

https www yoursite com bhoot bangla 2026 priyadarshan akshay kumar

‘भूत बंगला’ 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ‘ओजी’ जोड़ी का 14 साल बाद पर्दे पर लौटना।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ‘भूत बंगला’ 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ‘ओजी’ जोड़ी का 14 साल बाद पर्दे पर लौटना। इस जोड़ी ने अतीत में बॉलीवुड को कई हिट कॉमेडी फिल्में दी हैं और फैंस को उम्मीद है कि वे फिर वही पुराना जादू और यादें ताजा करेंगे।

हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मेल
बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी का मिश्रण पेश करती है। हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र में डरावने दृश्यों और कॉमेडी का बेहतरीन संगम दिखा, जिससे साफ है कि दर्शकों को एक डरावनी लेकिन मजेदार राइड मिलने वाली है।

लोककथाओं और प्राचीन मान्यताओं का प्रतिबिंब
डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुलासा किया कि ‘भूत बंगला’ सिर्फ डराने या हँसाने तक सीमित नहीं है। यह फिल्म लोककथाओं, कल्पनाओं और सदियों पुरानी कहानियों से जुड़ी है। प्रियदर्शन के मुताबिक, भारत में आज भी अलौकिक शक्तियों, अनुष्ठानों और काला जादू जैसे विषयों पर विश्वास मौजूद है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

अक्षय कुमार हैं प्रियदर्शन का ‘लकी चार्म’
प्रियदर्शन ने कहा, “अक्षय कुमार मेरे लिए लकी हैं। ‘भूत बंगला’ पूरी तरह से फैंटेसी और लोककथाओं में रची-बसी है। हमारे देश में विश्वास, पौराणिक कथाएं और विज्ञान हमेशा साथ चलते आए हैं।” उनका कहना है कि फिल्म में सांस्कृतिक गहराई और प्राचीन दर्शन भी दिखेगा, जो आत्मा, ज्ञान और नवग्रह जैसी प्राचीन अवधारणाओं को जोड़ता है।

और ये भी पढ़े

टीज़र ने बढ़ाई उत्सुकता
हाल ही में रिलीज़ हुआ टीज़र इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा गया। डरावने दृश्यों और क्लासिक कॉमेडी के मेल ने दर्शकों की पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी को एक साथ देखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है, और इस स्टार कास्ट की वापसी ने उत्साह को दोगुना कर दिया है।

स्टारकास्ट और रिलीज़ डेट
फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने किया है।
‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!