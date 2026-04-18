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ओमंग कुमार की ‘सिला़’ की शूटिंग पूरी, हर्षवर्धन राणे और सादिया खातिब स्टारर पावर-पैक्ड एक्शन-रोमांस

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 03:37 PM

shooting of omung kumar sila complete

नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक की फिल्म ‘सिला़’ की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक की फिल्म ‘सिला़’ की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में और नजर आएंगे। यह फिल्म प्यार, जुनून और एक्शन से भरपूर कहानी को पेश करती है, जिसकी जड़ें इमोशन और रिडेम्प्शन में बसी हैं।

वियतनाम, कश्मीर और मुंबई जैसी खूबसूरत लोकेशनों पर शूट की गई ‘सिला़’ ने अपने आखिरी शेड्यूल के साथ एक लंबे और चुनौतीपूर्ण शूट को पूरा कर लिया है। खासतौर पर वियतनाम शेड्यूल ने फिल्म को एक अलग स्केल और विजुअल टेक्सचर दिया है, जहां हर्षवर्धन और सादिया के बीच के अहम इमोशनल सीन्स कहानी का मुख्य आधार बनकर उभरते हैं।

फिल्म में और भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो इस कहानी को और मजबूती और गहराई देते हैं।

शूटिंग पूरी होने के बाद अब ‘सिला़’ पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में प्रवेश कर चुकी है और साल 2026 में इसकी थिएट्रिकल रिलीज की तैयारी चल रही है। एक हाई-इम्पैक्ट एक्शन-रोमांस के रूप में पेश की जा रही यह फिल्म स्केल और इमोशन का बेहतरीन संतुलन दर्शकों के सामने लाने का वादा करती है।

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के कंटेंट हेड के नेतृत्व में प्रस्तुत, ‘सिला़’ ब्लू लोटस पिक्चर्स और स्टार्क एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जा रही है। फिल्म का संगीत द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ओमंग कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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