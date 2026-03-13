Main Menu

इम्तियाज अली की नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ का फर्स्ट लुक जारी, आज दोपहर 1 बजे आएगा टीजर

Edited By Updated: 13 Mar, 2026 12:13 PM

imtiaz ali main vaapas aaunga first look teaser diljit dosanjh

प्रसिद्ध फिल्ममेकर Imtiaz Ali एक बार फिर अपनी नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के साथ दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार हैं। फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रसिद्ध फिल्ममेकर Imtiaz Ali एक बार फिर अपनी नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के साथ दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार हैं। फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म का टीज़र आज दोपहर 1 बजे रिलीज़ किया जाएगा।

दिलजीत दोसांझ समेत दमदार स्टारकास्ट
इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, युवा कलाकार वेदांग रैना और अभिनेत्री शरवरी वाघ भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। इस दमदार स्टारकास्ट की वजह से फिल्म को लेकर अभी से काफी चर्चा शुरू हो गई है।

प्यार और इंतज़ार की खूबसूरत कहानी
‘मैं वापस आऊंगा’ को एक इमोशनल और रोमांटिक कहानी बताया जा रहा है, जिसमें प्यार, जुदाई और इंतज़ार के एहसास को खूबसूरती से दिखाया जाएगा। इम्तियाज अली की फिल्मों की खासियत उनकी संवेदनशील कहानियां होती हैं, और इस फिल्म से भी दर्शकों को कुछ ऐसा ही जादू देखने की उम्मीद है।

फिर साथ आया म्यूजिक का पावरफुल ट्रायो
इस फिल्म की एक और खास बात है इसका संगीत। इसमें फिर से इम्तियाज अली, ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल की हिट तिकड़ी साथ काम कर रही है। मशहूर संगीतकार A. R. Rahman और गीतकार Irshad Kamil के साथ इम्तियाज अली की जोड़ी पहले भी कई यादगार गाने दे चुकी है।

इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज़
फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। टीज़र रिलीज़ से पहले ही फर्स्ट लुक ने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

